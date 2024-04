POV: avete a disposizione delle strade di montagna tra le più pulite e belle che avete visto, una Mercedes-Benz CLE certo, ma con il logo di Affalterbach bene in vista. C'è il sole e la temperatura è ideale, anche in quota.

A Tenerife, ho messo alla prova la CLE AMG 53 4Matic+, una coupé con sotto al cofano un turbo benzina 6 cilindri 3 litri da 449 CV.

Ecco com'è fatta e come va su strada.

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Mercedes CLE 53 AMG: gli esterni

A vederla a un primo sguardo cambia ben poco, ma alla fine dei conti sono i dettagli a fare la differenza. Cofano lungo, parabrezza inclinato, abitacolo spostato verso la zona posteriore, terzo volume raccolto ok, però poi ci sono le minigonne, le prese d'aria maggiorate, carreggiata più larga di 58 mm all'anteriore e 75 al posteriore, cerchi in lega da 19 o 20 pollici, e pneumatici Michelin Pilot Sport 5S.

E poi ci sono quei terminali di scarico doppi - veri, reali, e con uscita coerente. Roba non da poco visti i tempi odierni.

Non finisce qui però perché, volendo, si può scegliere il pacchetto AMG Optics che offre ulteriori splitter anteriori e posteriori, uno spoiler più pronunciato e il diffusore.

Insomma: la CLE mantiene la sua eleganza insita da coupé di rango, ma senza disdegnare quei graffi che Affalterbach sa ben regalare.

Mercedes CLE 53 AMG: gli interni

Se fuori si "affina", dentro il cambiamento è anche più marcato, seppur sempre legato alla logica dei dettagli. Sedili sportivi in pelle con impunture a contrasto, cosi come le cinture di sicurezza e le finiture in carbonio, rendono la CLE più aggressiva.

Quel che piace è la plancia che mostra carbonio si, ma soprattuto i manettini che permettono di selezionare i driving mode a disposizione, e la gestione del rotorino sul lato sinistro del volante, con modalità differenti di scelta delle varie voci che ricordano volanti di vetture ancor più sportive.

Decisamente piacevole il tutto, così come estremamente piacevole il sistema infotainment declinato con anche a disposizione la telemetria attiva.

Mercedes CLE 53 AMG: la guida

Leggere l'effige "AMG" su una vettura Mercedes si traduce concettualmente solo in un responso: elevare il piacere di guida, e questa Mercedes CLE 53 non fa assolutamente eccezione.

Il motivo è semplice: a Affalterbach, i tecnici hanno messo mano a un progetto già di per se buono e equilibrato nella dinamica del veicolo, con degli obiettivi consolidati che avevamo già visto sulla Cabrio e sulla Coupé. Ora però la questione si fa più divertente.

Il motore, il 6 cilindri in linea da 3 litri capace di erogare 450 CV - più altri 23 CV grazie a un altro compressore elettrico a 48 volt, capace di offrire altri 200 Nm di coppia - suona davvero bene, in maniera armonica e coinvolgente. Certo, non stiamo parlando di un V8, ma se di passione e piacere si deve parlare, si deve passare anche per il sound.

La CLE 53 AMG comunque può essere descritta molto semplicemente: lei mantiene e esalta i suoi tratti caratteristici figli del DNA CLE. Il motore tira, e non poco, considerando il lavoro effettuato sulle valvole di scarico e sulla camera di combustione. Ha una bella schiena fin dai giri più bassi, con tanta elasticità e una progressione sempre controllabile e gestibile.

Mi trovo tra le splendide curve di montagna di Tenerife - vi consiglio un viaggio da quelle parti - in modalità "Race", così da sfruttare al massimo il potenziale di quest'auto. Il lavoro di fino sull'elettronica e il controllo dell'assetto è evidente. Attenzione, non parlo "semplicemente" del sistema "base" di controllo di smorzamento degli ammortizzatori. No, gli ingegneri tedeschi hanno lavorato sulla risposta ciclistica per renderla più sportiva. Lo sterzo ora è più diretto e preciso, e offre anche un carico maggiore.

Quel che rimane praticamente invariato - nota leggermente negativa - è la taratura del cambio, che mantiene sempre il peccato originale di essere un po' troppo lento per gestire anche il motore elettrico.

Ho apprezzato molto la risposta del pedale dell'acceleratore in termini di carico e feedback: sai sempre perfettamente quanta potenza stai imprimendo al mezzo. Migliorato anche il feedback del pedale del freno, che mantiene comunque sempre un leggerissimo retrogusto di "spugnosità". E' comunque una macchina davvero piacevole da guidare: inserisce in curva molto bene, senza inerzie. E poi tiene la traiettoria perfettamente.

Allo stesso modo anche quando si spalanca in uscita di curva, lei è su un binario. Merito anche degli pneumatici ovviamente: mandarla in crisi è impresa non da poco.

Il tutto all'interno di un concetto che - come detto fin da subito - rimane coerente. La CLE è una vettura equilibrata, tendente alla guida comoda. Chi vuole prestazioni ancor più evolute magari punterà a altro, ma chi ha la passione per la guida veloce, senza però picchi esagerati, o magari cerca una vettura "di rientro" nel mondo delle prestazioni dopo un periodo di pausa, potrà valutare in maniera assolutamente positiva questa declinazione AMG.

Mercedes CLE 53 AMG: curiosità

Sottolineare una curiosità con una macchina del genere può diventare esercizio di stile. Eppure la Mercedes CLE AMG ha dalla sua un elemento curioso, di cui ho già fatto cenno precedenemente: la telemetria.

E' un qualcosa che, per un appassionato di prestazioni, gare, corse e analisi dei dati, risulta estremamente affascinante. Si trova a disposizione nel monitor infotainment. Si può valutare il quantitativo di accelerazione, il quantitativo di frenata e l'angolo volante.

Mercedes CLE 53 AMG: prezzi

La nuova Mercedes CLE parte - come abbiamo già visto qui - da 70.500 euro per la versione benzina. Il modello AMG sale considerevolmente visto che il listino parte da 101.361 euro. Il modello in prova, dunque top di gamma 4Matic+, arriva a 126.900 euro.