Mercedes-Benz ha venduto 2,04 milioni di auto l'anno scorso e altrettante nel 2022. Mentre, come abbiamo recentemente riportato, le auto elettriche non stanno apparentemente facendo i progressi sperati, il segmento di lusso degli svevi continua a fare il boom. La gente vuole Maybach (+19 %), Classe G (+11 %) e AMG (+4 %). Quindi ne deve offrirne di più. Come la nuova Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+.

Ad appena undici mesi dal debutto delle normali varianti della Classe E, la Casa di Affalterbach presenta già la sua nuova Classe E sportiva, sia in versione berlina che station wagon.

Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+: gli esterni

Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+: gli interni e la tecnologia

Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+: motori

Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+: prezzi e allestimenti

Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+: gli esterni

Il fatto che la nuova AMG E 53 Hybrid abbia un aspetto più sportivo rispetto a una Classe E tradizionale è riconoscibile a prima vista. Ma diamo un'occhiata più da vicino ai dettagli.

Per esempio, c'è la griglia Panamericana con lamelle verticali e illuminazione, parafanghi anteriori più larghi di undici millimetri (su ciascun lato), grembiuli e minigonne laterali indipendenti, nonché un diffusore in cui sono integrati i quattro terminali di scarico rotondi. La berlina ha anche uno spoiler sul cofano del bagagliaio.

Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+: gli interni e la tecnologia

All'interno, è presente un rivestimento traslucido in legno di frassino grigio a poro aperto, che solo la E 53 possiede. Il Superscreen MBUX con monitor per i passeggeri è disponibile come optional.

Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+, la plancia Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+, i sedili posteriori

Lo stesso MBUX offre visualizzazioni e funzioni specifiche per AMG, nonché i contenuti aggiuntivi del menu AMG Performance e AMG Track Pace (opzionale). Sono presenti anche display e funzioni specifiche per l'ibrido. I sedili sportivi AMG a regolazione elettrica sono di serie. Il sedile AMG Performance è disponibile con un sovrapprezzo.

Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+: motori

La nuova E 53 è la prima E ibrida plug-in con il logo AMG. La combinazione tra il sei cilindri in linea da 3,0 litri con turbocompressore e il motore elettrico sincrono a eccitazione permanente fornisce una potenza di sistema di 430 kW (585 CV) e 750 Nm.

Fotogallery: Mercedes-AMG E 53 Hybrid Station Wagon (2024)

26 Foto

Se si utilizza il nuovo Race Start (opzionale come parte del pacchetto Dynamic Plus), si arriva addirittura a 612 CV per un breve periodo. E sì, è esattamente la potenza dell'ultima E 63 S AMG.

Gli aggiornamenti apportati al motore a sei cilindri in linea includono un nuovo turbocompressore twin-scroll con una pressione di sovralimentazione più elevata (1,5 bar invece dei precedenti 1,1 bar), un software riprogrammato, un radiatore anteriore aggiuntivo e un radiatore per passaruota. Il motore elettrico integrato nel cambio a 9 rapporti contribuisce con 120 kW (163 CV) e 480 Nm.

AMG non ha ancora ufficializzato il peso. Tuttavia, dato che la E 400 con ibrido plug-in a quattro cilindri ha già superato la soglia delle 2,3 tonnellate, la nuova E 53 sarà probabilmente un vero e proprio bolide. Le prestazioni di guida sono comunque brutali. Può scattare da 0 a 100 km/h nel migliore dei casi in 3,8 secondi, con una velocità massima di 280 km/h. In modalità puramente elettrica, è possibile raggiungere i 140 km/h.

Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+ Motore 6 cilindri in linea biturbo 2.999 cc Potenza 612 CV Coppia 750 Nm Trazione Integrale Cambio Automatico a 9 velocità 0-100 km/h 3,8 secondi (con pacchetto AMG DYNAMIC PLUS) Velocità massima 280 km/h (con AMG Driver’s Package) Consumo WLTP 0,8-1,0 l/100 km Emissioni di CO2 19-23 g/km Batteria 21,22 kWh netti utilizzabili Autonomia elettrica EAER WLTP 93-101 km

La batteria di trazione da 400 volt ha una capacità lorda di 28,6 kWh (21,22 kWh netti) ed è installata nella parte posteriore sotto il pavimento del bagagliaio. Il produttore promette un'autonomia puramente elettrica compresa tra 90 e 101 chilometri.

A bordo è presente un caricatore con una potenza di ricarica di 11 kW per la ricarica a corrente alternata. A richiesta è disponibile anche la ricarica rapida a 60 kW in corrente continua. Questo dovrebbe consentire di caricare la batteria dal 10% all'80% in circa 20 minuti. La potenza di recupero può essere regolata in tre fasi e raggiunge i 120 kW.

Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+, il cofano motore

Per garantire che la E 53 si guidi come ci si aspetta da un modello sportivo da 585 CV, i signori di Affalterbach hanno rinforzato notevolmente la scocca. Questo include un puntello a torre nella parte anteriore, un'area di spinta sotto il motore, anch'essa collegata ai longheroni, e altri puntoni sull'asse posteriore.

Altre misure di dinamizzazione comprendono la trazione integrale AMG, le sospensioni sportive adattive AMG di nuova concezione, la carreggiata anteriore più larga, i supporti in gomma più rigidi sull'asse posteriore, l'asse posteriore sterzante di serie, i cerchi da 19 a 21 pollici e i freni più potenti con pinze a quattro pistoncini e dischi da 370 mm all'anteriore e pinze a un pistoncino e dischi da 360 mm al posteriore.

Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+: prezzi e allestimenti

Come sempre, in occasione del lancio sul mercato della nuova E 53, AMG offre per un anno un pacchetto "Edition 1" con numerosi optional e caratteristiche estetiche. Il produttore non ha ancora commentato il lancio sul mercato né i prezzi. Vi informeremo non appena avremo maggiori dettagli.