Mercedes prepara l’addio alla Classe E con motore V8. La Casa tedesca ha presentato la E 63 AMG S 4Matic+ Final Edition, uno speciale allestimento limitato a 999 esemplari di berlina e station wagon.

L’edizione finale mette insieme il massimo del lusso e delle prestazioni, con una dotazione esclusiva e una serie di dettagli unici per celebrare una delle AMG più potenti di tutta la famiglia.

Lusso a perdita d’occhio

La Final Edition è disponibile unicamente nella tinta Matt Graphite Grey Magno e con cerchi in lega da 20” in nero lucido. Proprio il nero è uno degli elementi distintivi di questa E 63 AMG S, vista anche la presenza del pacchetto AMG Night che include lo splitter, le minigonne, le calotte degli specchietti e gli inserti del paraurti posteriore tutti di colore nero lucido.

A spezzare il look total black sono i terminali di scarico trapezoidali cromati e lo stemma AMG presente sul montante C. In aggiunta, si può richiedere il pacchetto Carbon che punta su numerosi dettagli in fibra di carbonio.

Nell’abitacolo troviamo il pacchetto AMG Performance Seats che comprende i sedili sportivi riscaldabili e con regolazioni elettriche rivestiti in pelle Nappa nera con cuciture gialle a contrasto. Nella console centrale è riportato il badge “AMG FINAL EDITION 1 of 999” a sottolineare l’estrema esclusività del modello.

Inoltre, nella dotazione della Mercedes con motore 4.0 V8 biturbo da 612 CV sono inclusi dei tappetini neri con impunture gialle e una cover per l’auto dedicata che riporta il nome dell’edizione speciale.

Come sarà la nuova Classe E

La prossima generazione della Classe E è già stata ripresa da alcune foto spia e dovrebbe essere annunciata ufficialmente tra il 2023 e il 2024. I prototipi della Mercedes hanno evidenziato forme conservative e un design in linea col modello attuale. Le maggiori novità sono attese sottopelle, dove potremmo trovare sempre più motorizzazioni elettrificate.

Nella gamma della nuova Classe E saranno presenti varianti ibride plug-in e mild hybrid a benzina e diesel. Rimanendo in tema di AMG, è possibile che la berlina più sportiva venga equipaggiata con un powertrain plug-in composto da un 2.0 turbo 4 cilindri e da un motore elettrico in una configurazione molto simile a quella della nuova Classe C AMG. Anche se la Mercedes rinuncerà agli 8 cilindri, però, si attendono potenze superiori ai 700 CV.