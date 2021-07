I veri appassionati di pony car potrebbero storcere il naso di fronte a questo tuning estremo realizzato su una classica Ford Mustang del 1969. Si tratta di un “trapianto di cuore” nel quale all’auto è stato sostituito il motore, un aftermarket Nissan RB26, con l’esagerato V8 biturbo da 5.5 litri Mercedes montato sulla Classe E63 AMG.

L’idea di installare il motore di una berlina vitaminizzata tedesca su una Mustang, discutibile ma di certo originale, è venuta ai ragazzi di Anarchy Garage che hanno deciso di presentarla al pubblico sul canale YouTube Officially Glassed. Si farebbe fatica a crederci dopo un tuning del genere, ma in realtà l’auto ha avuto un passato modello. Infatti è stata conservata per quasi 25 anni prima di essere stravolta completamente.

Cavalli “tedeschi” in abbondanza

Anche se non sarà apprezzato dai puristi, non si può certo dire che il nuovo motore AMG non abbia dato a questa classica una bella scarica di potenza.

Dopo essere stato messo a punto dagli specialisti di MSL Performance, il propulsore eroga la potenza di 731 CV e l’incredibile coppia “da camion” di 1200 Nm, molti di più della versione standard montata sulla Mercedes Classe E 63.

Estetica e interni “by Mercedes”

I ragazzi di Anarchy Garage non si sono fermati qui, ma hanno voluto esagerare anche dal punto di vista estetico. La Mustang ha ricevuto infatti il paraurti della AMG E 63, insieme alle pinze dei freni e il badge sulla griglia della divisione ad alte prestazioni di Mercedes.

