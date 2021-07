Elettrificazione? Da Hennessey è una parola ancora sconosciuta. Il tuner americano è specializzato nel realizzare modifiche decisamente “ignoranti” puntando tutto su potenza e sound esagerati. Per la sua nuova creazione, però, l’officina ha lavorato anche sullo stile.

Ecco la Ford Mustang GT Legend Edition, un omaggio alla mitica Ford GT40 MK II del 1966 che vinse la 24 Ore di Le Mans.

Si “veste” come la GT

La Legend Edition richiama la livrea della GT guidata da Bruce McLaren e Chris Amon con una carrozzeria tutta nera e strisce e adesivi bianchi. Sulla fiancata e sul cofano c’è anche il numero 2, lo stesso della Ford di Le Mans.

Il corredo estetico è completato dai tanti elementi in fibra di carbonio tra cui lo splitter, le minigonne e lo spoiler posteriore. Come “scarpe”, Hennessey ha scelto dei cerchi in lega da 20” a 10 razze su pneumatici Michelin Sport Cup 2. I freni, invece, sono firmati Brembo e hanno dischi da 384 mm all’avantreno.

Una Mustang senza limiti

La Mustang GT può vantare già su una discreta potenza di partenza. Il 5.0 V8, infatti, eroga 466 CV, ma Hennessey non si è accontentata.

L’officina ha installato un compressore volumetrico da 3 litri per dare una bella iniezione di cavalli. Giusto per avere un’idea, il compressore dell’estrema Shelby GT500 è “solo” da 2,7 litri, mentre quello delle Challenger e Charger Hellcat è da 2,4 litri.

Naturalmente, tutto il powertrain della Ford è stato aggiornato con tanto di nuova pompa del carburante, sistema di raffreddamento, iniettori e un impianto di scarico Borla ancora più esagerato. Ciò che piacerà ancora di più ai “puristi” delle supercar, però, è la presenza del cambio manuale a 6 rapporti.

Tutto questo ben di Dio di modifiche ha prodotto 819 CV e una coppia di 920 Nm. Anche le prestazioni sono impressionanti: lo scatto 0-100 km/h è di 3,3 secondi (rispetto ai 4,8 secondi del modello di serie), mentre la velocità massima è di 322 km/h.

Per portarsi a casa la Legend Edition, però, bisogna affrettarsi. Hennessey non ha annunciato il prezzo, ma ha detto che ne produrrà solo 50 esemplari.