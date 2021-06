Nel folle (e ristretto) regno delle “super station wagon” i punti di riferimento sono l’Audi RS 6 Avant e la Mercedes-AMG E 63 S. Questi modelli non sono solo pratici e spaziosi, ma anche potentissimi e velocissimi.

Evidentemente, però, c’è chi desidera avere più dei 600 CV dell’Audi o dei 612 CV della Classe E SW di base. Per i fan Mercedes “incontentabili”, il tuner Posaidon ha trovato una soluzione davvero estrema.

I kit disponibili

L’officina tedesca mette a disposizione diversi kit di potenza per trasformare la propria famigliare in quanto di più vicino ad un’hypercar. Il primo livello di upgrade aggiunge alla E 63 S dei nuovi turbocompressori, un filtro dell’aria sportivo e un impianto di scarico aggiornato, oltre ad un massiccio intervento sulla centralina e sulla trasmissione.

Così, la potenza del 4.0 V8 biturbo sale a 842 CV e 1.100 Nm di coppia. Già in questa versione, denominata Posaidon E63 RS 830, la famigliare scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi (3 decimi in meno rispetto al modello di partenza).

Il livello intermedio alza l’asticella a 891 CV e 1.200 Nm di coppia. Qui, la versione 830+ stoppa il cronometro in 3,1 secondi nello scatto da fermo.

Qualcuno si fermerebbe già alla soglia dei 900 CV. Ma non tutti.

L’hypercar delle famigliari

Ecco allora l’aggiornamento più massiccio. Nella versione più estrema, la Mercedes eroga 953 CV e 1.280 Nm e il tempo nello 0-100 km/h scende sotto i 3 secondi. Per raggiungere questo risultato, Posaidon ha installato un nuovo sistema d’iniezione e ha modificato le sedi delle valvole dei cilindri.

Da notare come in tutte le configurazioni la velocità massima sia di 349 km/h, ossia quasi 100 km/h in più rispetto a quella del modello di base in cui è limitata elettronicamente.

Infine, se tutte queste modifiche vi sembrano eccessive potete richiedere un “semplice” tuning alla centralina attraverso la PowerBox. In questo modo, la potenza passa da 612 a 717 CV (e già 1.000 Nm di coppia).