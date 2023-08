La scorsa settimana il magazine americano Car and Driver aveva affermato che Mercedes stava "pensando" di riportare il motore V8 sotto il cofano della C63 AMG e della E63 AMG nel 2026.

A distanza di pochi giorni, però, sembra proprio che tutto questo non accadrà mai. Il magazine Auto Motor und Sport, infatti, dopo aver parlato con alcuni dipendenti dell'azienda ha confermato che l'8 cilindri non tornerà. Ecco tutti i dettagli.

Addio V8

In base a quanto dichiarato dal magazine tedesco, un dipendente "che ha familiarità con lo sviluppo del prodotto" ha affermato che il V8 non tornerà più sotto al cofano delle due berline sportive di punta, definendo la notizia originale come "pura assurdità".

La versione più potente dell'attuale Classe C, dunque, sembra proprio che manterrà l'attuale configurazione ibrida plug-in con il 2,0 litri a quattro cilindri. La prossima Classe E AMG, invece, non si sa ancora se avrà un sei cilindri in linea o sarà anch'essa dotata di un 4 cilindri.

L'attuale Mercedes-AMG C63s 4matic+

Una questione di emissioni

Per quanto agli appassionati piacerebbe vedere il ritorno di alcuni iconici motori - come l'8 cilindri di Stoccarda - le possibilità che ciò accada sono quindi scarse, almeno nei Paesi dell'Unione Europea. La causa è da ricercare nelle normative sempre più severe sulle emissioni, che stanno rendendo in questi anni sempre più difficile la vita ai costruttori.

Come avevamo anticipato alcuni giorni fa, per certi versi quella di Mercedes è dunque una mossa quasi “obbligata”, ma anche anticipatrice dei tempi che verranno. La concorrenza, infatti, ha dedicato le unità 4 cilindri ai modelli più compatti, mentre le versioni top di gamma delle "altre" sportive tedesche sono ancora equipaggiate con motori da almeno 6 cilindri.

Ne sono un esempio la BMW M3 (3.0 biturbo 6 cilindri in linea non elettrificato), la nuova Audi RS 6 (per cui si prevede un V6 ibrido plug-in) e la futura M5 (4.4 V8 biturbo ibrido plug-in).