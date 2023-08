Il restyling della BMW M3 si avvicina. La berlina sportiva di Monaco è stata avvistata - ancora molto camuffata - su strada, con alcune modifiche a livello di design soprattutto per quanto riguarda i fari anteriori.

Le foto ci suggeriscono che la casa apporterà la maggior parte degli aggiornamenti alla parte anteriore dell'auto, con il paraurti anteriore che dovrebbe restare invariato e abbinato a un impianto di illuminazione di nuova generazione.

Nuovo design

L'aggiornamento di metà carriera della BMW M3 riguarderà prima di tutto il frontale. A livello estetico il paraurti anteriore, come anticipato, non dovrebbe subire grandi cambiamenti rispetto all'attuale, continuando a inglobare la grande griglia verticale che tanto ha fatto discutere il mondo degli appassionati negli ultimi anni.

A cambiare più pesantemente, invece, dovrebbero essere i fari, che dovrebbero essere dotati di una nuova firma luminosa a LED più "verticale" dell'attuale. Discorso simile per quanto riguarda il posteriore che, a eccezione di alcune modifiche nella zona dell'estrattore inferiore, non dovrebbe cambiare molto rispetto all'attuale.

BMW M3 restyling, le prime foto spia

Motori e interni confermati

Per quanto riguarda gli interni, l'attuale sistema di infotainment iDrive 8 dovrebbe essere confermato sul restyling della M3, con i due schermi curvi affiancati e gli interni direttamente ereditati dalle versioni meno potenti della berlina.

Non ci aspettiamo, infine, particolari novità anche per quanto riguarda l'attuale gamma motori. L'M3 oggi in vendita infatti, è dotata del 3,0 litri a 6 cilindri in linea biturbo da 480 CV e 550 Nm di coppia in versione standard e da 510 CV e 650 Nm di coppia in versione Competition, anche con la trazione integrale xDrive e disponibile nel primo caso perfino con un cambio manuale a 6 marce. Per saperne di più, dunque, non resta che attendere il prossimo anno.