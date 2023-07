Il futuro di M3 e M4 è ancora tutto da decidere. È certo che le supercar bavaresi continueranno a vivere almeno per un'altra generazione, coi nuovi modelli in arrivo tra il 2027 e il 2028. Resta da capire se BMW punterà ancora sui motori termici o se le trasformerà in due elettriche pure.

Già nel 2022, il responsabile dello sviluppo di BMW M, Frank Weber, ha lasciato intendere che la prossima M3 avrebbe potuto diventare elettrica.

Tuttavia, in una recente intervista a Drive, il capo globale della divisione M, Frank van Meel, ha chiarito che M3 e M4 a batteria sono ancora possibili (e restano la priorità per il brand), ma solo se si dimostreranno nettamente migliori della generazione precedente.

Si basa tutto sulle prestazioni

Secondo van Meel, ogni generazione successiva di modelli M deve superare le prestazioni della precedente.

Se BMW riuscirà a raggiungere questo obiettivo utilizzando un propulsore esclusivamente elettrico, allora le prossime M3 e M4 saranno davvero elettriche.

BMW M4 restyling, le foto spia

In caso contrario, le auto rimarranno con un motore termico (magari con powertrain ibrido plug-in, come accaduto sull'XM): "La logica è abbastanza semplice - ha detto il numero uno di BMW M -. Ma ovviamente stiamo cercando di fare in modo che le prossime M siano solo elettriche".

E se le future M3 e M4 diventassero sia elettriche che termiche? Impossibile. Van Meel ha sottolineato che verrà proposto un solo tipo di propulsore.

Il presente di M3 e M4

Le attuali versioni Competition xDrive di M3 e M4 utilizzano il 3.0 sei cilindri S58 da 510 CV, con uno scatto 0-100 km/h di 3,5 secondi e una velocità massima limitata a 250 km/h. Discorso diverso per la M4 CSL, un'edizione esclusiva di 1.000 esemplari da 550 CV e la sola trazione posteriore.

BMW M3 CS (2023)

Per fare un confronto, l'attuale i4 più potente è la M50 da 544 CV, quattro ruote motrici e lo 0-100 km/h coperto in 3,9 secondi. Sulla carta, quindi, le M a combustione termica vincono il confronto, ma lo sviluppo tecnologico dei prossimi anni potrebbe cambiare la storia di entrambi i modelli.