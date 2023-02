La prima BMW marchiata M, escludendo la M1, è stata una Serie 5, ma quella che ha davvero creato la leggenda delle sportive di Monaco è senza dubbio la M3. Ancora oggi, non è la più potente né la piò accessibile delle M, ma conserva un fascino tutto particolare.

La sua evoluzione, almeno dal punto di vista motoristico, è invece stata piuttosto lineare, con una crescita di cilindri e cilindrate fino a una decina d'anni fa e poi la corsa al downsizing e al turbo, in una gara anche di efficienza oltre che di potenza. Ecco tutte le tappe della storia dell'M3.

La BMW M3 E30

La prima M3 stradale nasce in risposta al lancio di modelli stradali ad alte prestazioni come la Mercedes 190 2.3-16 che sono anche la base per omologare le varianti da competizione da impiegare nei campionati per vetture turismo Gruppo A.

Nel caso di BMW, che punta a fare della nuova vettura l'arma per tornare protagonista nel DTM, la base è la seconda generazione della Serie 3, siglata E30, con carrozzeria berlina a due porte: il motore S14B23 bialbero da 200 CV si basa sul glorioso M10, ma ha una cilindrata di 2,3 litri e albero a gomiti, bielle, pistoni di nuova realizzazione. Lanciata nel 1986, la M3 si può avere anche catalizzata, con potenza inferiore di appena 5 CV.

BMW M3 E30 Evolution 1989 BMW M3 1985

Alla prima versione seguono due evoluzioni: le Evo ed Evo II dell'88-89, sono rispettivamente le versione senza e con catalizzatore dell'aggiornato S14, rivisto e potenziato di circa 20 CV. Nell'89 arriva invece la Sport Evolution o Evo III, con motore S14B25 da 2,5 litri e potenza prossima ai 240 CV. Esiste anche una versione M3 Cabrio, prodotta dall'89 ma con il motore 2.3 nella prima versione da 200 CV.

M3 E30 2.3/cat.: 200/195 CV, 235 km/h, 0-100 km/h 6,9 secondi

200/195 CV, 235 km/h, 0-100 km/h 6,9 secondi M3 E30 2.3 Evo I/II: 215 CV, 240 km/h, 0-100 km/h 6,7 secondi

215 CV, 240 km/h, 0-100 km/h 6,7 secondi M3 E30 2.5 Sport Evolution: 238 CV, 249 km/h, 0-100 km/h 6,1 secondi

La BMW M3 E36

Tutto cambia con la successiva generazione di Serie 3, che ha finalmente in gamma una coupé vera e propria su cui viene realizzata la nuova M3 del 1993. Ora il motore è un 6 cilindri di tre litri (S50B30) con variatore di fase Vanos gestito elettronicamente. Debutta come coupé, ma nel '94 arrivano anche la cabriolet e la berlina.

BMW M3 E36 1993-94 BMW M3 E36 GT 1995 BMW M3 E36 3.2 1995, il motore

La potenza è di 286 CV che però già nel '95, con il passaggio all'S50B32 da 3,2 litri, diventano 321. Da quel momento le M3 avranno sempre potenze specifiche superiori ai 100 CV/litro. Dal '97 c'è in opzione anche un cambio robotizzato SMG. Esistono anche alcune serie speciali, la più interessante è la M3 GT coupé, costruita nel '95 in meno di 360 esemplari, alleggerita di 30 kg e con un 3.0 potenziato di circa 10 CV.

M3 E36 3.0: 286 CV, 250 km/h, 0-100 km/h 5,7 secondi

286 CV, 250 km/h, 0-100 km/h 5,7 secondi M3 E36 3.0 GT: 295 CV, 275 km/h, 0-100 km/h 5,5 secondi

295 CV, 275 km/h, 0-100 km/h 5,5 secondi M3 E36 3.2: 321 CV, 250 km/h, 0-100 km/h 5,4 secondi

La BMW M3 E46

Forse una delle più belle Serie 3 di sempre, la E46 torna a concentrare le varianti M sulle carrozzerie coupé e cabriolet ma guadagna una carrozzeria più muscolosa, mentre sotto il cofano arriva un nuovo motore 3.2, dalla cilindrata effettiva di 3.246 cc, Vanos evoluto e una valvola a farfalla per cilindro.

BMW M3 E46 2001 BMW M3 E46 CSL 2003 M3 E46 CSL 2003, il motore

La potenza è di 343 CV e nel 2001 arriva anche un nuovo cambio SMG II. Nel 2003 BMW realizza anche la versione speciale CSL, con peso ridotto di ben 100 kg e motore portato a 360 CV.

M3 E46 3.2: 343 CV, 250 km/h, 0-100 km/h 5,2 secondi

343 CV, 250 km/h, 0-100 km/h 5,2 secondi M3 E46 3.2 CSL: 360 CV, 250 km/h, 0-100 km/h 5 secondi

La BMW M3 E90/E92/E93

Intorno al 2006, le sportive BMW toccano la massima "crescita" dei motori in termini di cilindrata: mentre la M5 e la M6 (E60/61 ed E63/63) montano il poderoso 5.0 V10 da 507 CV, per la M3 di nuova generazione viene sviluppato un nuovo V8 di 4,0 litri, anche questo con otto corpi farfallati e una tecnica raffinatissima.

BMW M3 E93 V8 Cabrio 2007 BMW M3 E90-92-93 V8 2008

Montato sulle coupé e cabrio, che per la prima volta hanno sigle differenziate con la novità per la cabrio del tetto metallico anziché in tessuto, eroga 420 CV e si può avere anche con il nuovo cambio PDK a doppia frizione che toglie altri due decimi nello 0-100 km/h portandolo a 4,6 secondi.

BMW M3 E90 V8 2008 BMW M3 E92 V8 Coupè GTS BMW M3 E92 V8 Coupè GTS, il motore

Entrambi i modelli condividono pochissimo con le versioni normali, essendo riprogettate interamente a livello di telaio. Nel 2009 arriva nuovamente una M3 berlina su base E90. L'evoluzione principale di questa generazione è la E92 GTS, una coupé fortemente ispirata alla versione da corsa con tanto di alettone: il motore portato a 4,4 litri, tocca i 450 CV. Lo stesso trattamento arriva sulla berlina con la M3 CRT.

M3 E90/92/93 4.0: 420 CV, 250 km/h, 0-100 km/h 4,8/4,6 secondi

420 CV, 250 km/h, 0-100 km/h 4,8/4,6 secondi M3 E90 CRT/E92 GTS 4.4: 450 CV, 290 km/h, 0-100 km/h 4,4 secondi

La BMW M3 ed M4 F80/82/83

Con la sesta generazione di Serie 3 (F30) arriva una rivoluzione: le coupé e cabriolet vengono "staccate" diventando Serie 4 (F32/33) e così le varianti sportive M. Duqnue, la sigla M3 resta alla berlina, che in pieno downsizing sostituisce il V8 della serie precedente con un'evoluzione del diffuso 3.0 biturbo che rappresenta il top della gamma "normale".

BMW M3 F80 2015 BMW M4 F83 Cabrio 2021 BMW M3 F80 2016, il motore

Questo, nella variante M, prende la sigla S55B30 e arriva a erogare 430 CV. La berlina M ha una sigla sua, F80, e caratteristiche di spicco come il tetto in carbonio, mentre le M4 coupé e cabrio (la seconda ancora con tetto metallico), sono F82/83.

BMW M3 F80 Sport Package 30th Anniversary 2016 BMW M3 F80 30th Anniversary 2016, il motore

Le evoluzioni di questa generazione iniziano con le versioni Competition Package, che hanno il motore potenziato fino a 450 CV e ripreso sull'edizione speciale del 30° anniversario nel 2016, mentre nel 2017 arrivano le CS da 460 CV, con cambio Pdk di serie e peso ridotto di 50 kg.

M3/M4 F80/82 3.0 biturbo: 431 CV, 250 km/h, 0-100 km/h 4,3/4,1 secondi

431 CV, 250 km/h, 0-100 km/h 4,3/4,1 secondi M3/M4 F80/82 3.0 biturbo Competition: 450 CV, 250 km/h, 0-100 km/h 4 secondi

450 CV, 250 km/h, 0-100 km/h 4 secondi M3/M4 F80/82 3.0 biturbo CS: 460 CV, 250 km/h, 0-100 km/h 4 secondi

La BMW M3 ed M4 G80/82/83

L'ultima, almeno per ora, generazione della M3, che arriva nel 2020, introduce altre novità e rompe un paio di tabù, essendo la prima a introdurre la trazione integrale xDrive e a proporsi per la prima volta anche con la carrozzeria station wagon Touring.

A fronte di tutto questo, il motore non cambia, nel senso che si tratta ancora del sei cilindri 3.0 biturbo, naturalmente ancora evoluto a fondo e siglato S58B30T e portato oltre la fatidica soglia dei 500 CV.

BMW M3 G80 Competition 2021 BMW M4 G82 Competition 2022 BMW M3 G80 Competition 2021, il motore

Le combinazioni proposte sono 480 CV e trazione posteriore, con cambio automatico opzionale, per la M3 berlina e la M4 Coupé base, mentre le Competition hanno 510 CV, cambio automatico a otto marce e l'opzione della trazione integrale. Per la M3 Touring, che arriva nel 2023, e la M4 Cabrio (tornata al tetto in tela) invece è disponibile soltanto quest'ultima combinazione.

BMW M3 G80 Competition Touring 2023 BMW M3 G80 CS 2023 BMW M3 G80 CS 2023. il motore

A inizio 2023 debutta anche la M3 CS, con la bellezza di 550 CV, alla quale per la prima volta è concesso superare i 300 km/h.