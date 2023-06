Come sappiamo la BMW Serie 4 sta per rinnovarsi, in ogni versione. Questa serie di foto spia anticipa per la prima volta come sarà il restyling della coupé, della cabrio e della M4 hardtop, tutte in fase di sviluppo.

Per ciascuna variante, BMW limita le modifiche al frontale e al posteriore, ma è interessante notare in che modo ognuna di loro affronterà il nuovo ciclo di vita. Andiamo quindi a vederle più da vicino.

Cosa cambierà

La Serie 4 coupé presenta una fascia inferiore più aggressiva grazie al pacchetto M Sport (opzionale). Sono presenti barriere d'aria verticali sui bordi esterni e più vicino al centro ci sono delle aperture con due listelli orizzontali. Le grandi griglie a rene sono ancora una parte importante del design, ma ora ci sono ulteriori prese d'aria lungo i bordi inferiori e i fari presentano una grafica interna.

Foto spia BMW Serie 4 restyling

Le modifiche al posteriore sono più difficili da vedere a causa del camuffamento, ma è chiaro che il paraurti presenta una linea leggermente rivista.

Gli aggiornamenti del design sono simili per il restyling della Serie 4 Cabrio, che presenta una nuova fascia inferiore con tre listelli nelle prese d'aria. I fari sembrano presentare le stesse modifiche della coupé, però stavolta sul retro ci sono due tubi di scarico circolari (la coupé invece ha uscite trapezoidali).

La BMW M4 restyling

La M4, infine, presenta una fascia anteriore con prese d'aria più grandi su ciascun lato della griglia e barriere d'aria sui bordi esterni. I fari aggiornati e le luci posteriori coperte corrispondono alle altre "sorelle" già viste e quattro tubi di scarico continuano a emergere da sotto il paraurti, ma è difficile individuare ulteriori modifiche.

Novità in arrivo

Dalle anticipazioni che abbiamo pare che BMW preveda di mettere in produzione la Serie 4 aggiornata all'inizio del 2024. Il debutto quindi dovrebbe avvenire tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.

Ricordiamo inoltre che la famiglia della BMW M4 potrebbe allargarsi presto. Dopo la Competition, la CSL e la 3.0 CSL, potrebbe arrivare la CS. Il ceo della divisione M, Frank Van Meel, in un’intervista a BMW Blog non ha chiuso la porta ad una versione speciale di questo tipo affermando che “c’è ancora spazio nella gamma”.