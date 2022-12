La famiglia della BMW M4 potrebbe allargarsi presto. Dopo la Competition, la CSL e la 3.0 CSL (quest’ultima, per quanto rivoluzionata dentro e fuori e resa ultra esclusiva, si basa sempre sulla M4), potrebbe arrivare la CS.

A dirlo è il ceo della divisione M Frank Van Meel che in un’intervista a BMW Blog non ha chiuso la porta ad una versione speciale di questo tipo affermando che “c’è ancora spazio nella gamma”.

Intanto c’è la M3 CS

In realtà, l’annuncio di una variante CS non sorprende del tutto. Nel calendario di BMW, infatti, è in programma una M3 proprio in versione CS che potrebbe debuttare a inizio 2023. Questo modello sarà più estremo, più leggero e più potente della M3 Competition e sarà abbinato esclusivamente al cambio automatico e alla trazione integrale xDrive.

BMW M3 CS, le foto spia al Nurburgring

Su queste basi, BMW potrebbe costruire la M4 CS, approfittandone per portare anche altre novità a bordo della coupé. Ad esempio, come la M3 berlina e Touring, anche la M4 potrebbe ricevere il nuovo infotainment iDrive 8 e una strumentazione digitale più avanzata per “festeggiare” il ritorno di questa versione.

540 CV e 150.000 euro

Ragionevolmente, la M4 CS sarà posizionata a metà tra la Competition e la CSL, sia in termini di potenza che di prezzo.

Il 3.0 sei cilindri in linea potrebbe salire intorno ai 530-540 CV, senza sfiorare i 550 CV della CSL. Il peso sarà ridotto rispetto di circa 30-40 kg rispetto alla Competition (senza arrivare, quindi, ai 100 kg della CSL). Inoltre, a differenza della variante prodotta in sole 1.000 unità, la CS dovrebbe mantenere i sedili posteriori.

BMW M4 CSL BMW 3.0 CSL

Infine, il prezzo di listino potrebbe aggirarsi intorno ai 140-150.000 euro, con la Competition che parte da 108.000 euro e la CSL che supera i 180.000 euro. “Fuori concorso” la 3.0 CSL, i cui 50 esemplari dovrebbero costare circa 750.000 euro l’uno.