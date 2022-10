La transizione all’elettrico e l’arrivo di normative antinquinamento sempre più stringenti sono due delle minacce principali per i grandi e potenti motori delle sportive di tutto il mondo.

C’è chi ha affrontato questa situazione provando la strada del downsizing, mentre BMW è rimasta fedele ai suoi propulsori a sei e otto cilindri. La scelta adottata dal brand di Monaco è stata spiegata da Franciscus Van Meel nel corso di un incontro coi media alla BMW M Fest 2022.

Ibride senza compromessi, poi le elettriche

Il ceo della divisione Motorsport ha dichiarato che BMW non ha mai preso in esame la possibilità di equipaggiare i suoi modelli ad alte prestazioni (almeno sulle M “pure”) con motori a tre o quattro cilindri. E non lo farà neanche in futuro.

BMW M2 con componenti M Performance

La nuova M2 ha mantenuto il 3.0 sei cilindri S58 e sarà l’ultima M a non essere elettrificata. All’orizzonte ci sono già i prossimi modelli sportivi, a partire dalla XM e della nuova M5 che condivideranno il powertrain ibrido plug-in supportato da un 4.4 V8 biturbo.

Al tempo stesso, la Casa ha già presentato le prime M 100% elettriche come la i4 M50 e la iX M60, mentre nel 2023 sarà la volta dell’i7 M70 da 660 CV. Più avanti vedremo anche la prima M3 full electric.

Il quattro cilindri in versione M

Il percorso intrapreso da BMW, quindi, è sostanzialmente diverso da quello di Mercedes che ha presentato di recente la nuova C 63 AMG con motore 2.0 quattro cilindri ibrido plug-in da 680 CV. Questo stesso propulsore verrà adottato anche da altri modelli AMG come la CLE e la GLC.

BMW M135i xDrive 2022

C’è anche da dire che BMW non ha abbandonato del tutto il motore a 4 cilindri sulle sue vetture più prestazionali. Il 2 litri è presente attualmente nella M135i xDrive, nella M235i xDrive, nella X2 M35i xDrive e potrebbe trovare posto anche sulla probabile X1 M35i. A questo punto è da vedere se le future generazioni di questi modelli passeranno direttamente all’elettrico o se ci sarà una “sosta” intermedia ibrida plug-in.