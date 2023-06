Presto la Kia EV9 avrà una “sorella” marchiata Hyundai. Già presentata come Seven Concept nel 2021, la Ioniq 7 debutterà tra fine 2023 e inizio 2024 diventando così il terzo modello della gamma Ioniq.

Il mega SUV coreano sta proseguendo i test in Europa, con una carrozzeria ormai definitiva, ma ancora completamente camuffata. Ecco cosa sappiamo.

Più rotonda, ma sempre muscolosa

A giudicare dalle foto spia, le proporzioni della Ioniq 7 non sono troppo diverse dalla EV9, anche se il frontale e i montanti sembrano avere delle linee più morbide e slanciate. Le dimensioni saranno sempre imponenti, con una lunghezza che dovrebbe superare i 5 metri, mentre il passo dovrebbe rimanere di 3,2 metri come nel concept.

Hyundai Ioniq 7, le foto spia Hyundai Seven Concept

Rispetto al prototipo, però, la Hyundai – costruita sulla piattaforma E-GMP – impiegherà soluzioni più tradizionali, abbandonando così l’apertura controvento delle portiere posteriori e l’assenza del montante B. In ogni caso, il look resterà muscoloso, con le luci anteriori e posteriori che dovrebbero riprendere il motivo a pixel visto su Ioniq 5 e Ioniq 6.

Potenza e velocità (di ricarica)

Il legame di parentela con la EV9 si vedrà anche nelle motorizzazioni. Con ogni probabilità, anche la Ioniq 7 equipaggerà una batteria da 99,8 kWh con architettura a 800 Volt abbinata alle versioni a trazione posteriore e integrale. La prima monterà un motore elettrico da 204 CV e 350 Nm, mentre la seconda arriverà a 358 CV e 600 Nm.

Hyundai Ioniq 7, le foto spia

L’autonomia massima si dovrebbe aggirare intorno ai 540 km nel ciclo WLTP, con la possibilità di ottenere 239 km di percorrenza collegandosi a una colonnina ultra fast.

Tra le tecnologie previste, sulla Hyundai non dovrebbero mancare il V2L (per ricaricare apparecchiature esterne o per immettere l’elettricità in eccesso direttamente nella rete) e l’Highway Driving Pilot, un pacchetto di assistenti alla guida di livello 3.