Il manifesto elettrico del futuro di Kia è qui. Svelata come concept nel novembre 2021, ora la Kia EV9 diventa un modello di serie fortemente imparentato col primissimo prototipo.

La seconda "EV" della gamma coreana propone un look di grande personalità, interni spaziosi e versatili e powertrain molto interessanti. Tutti aspetti che potrebbero far compiere a Kia un ulteriore salto di qualità nella sua strategia di elettrificazione.

Futuristicamente "boxy"

Mettendo a confronto il concept e la versione definitiva, è davvero difficile trovare delle differenze estetiche. La Kia EV9 che vedremo presto nelle concessionarie conserva quindi uno stile spigoloso e squadrato estremamente futuristico. "Boxy", come dicono gli anglofoni.

Anche se non ci sono ancora informazioni ufficiali sulle dimensioni, è probabile che il SUV mantenga le proporzioni del concept, il quale è lungo 4,93 metri, alto 1,79 m e con un passo di 3,10 m.

Kia EV9: come promesso dalla Casa nel 2021, il modello di serie condivide "l'80% delle componenti del concept" Una vista posteriore della Kia EV9

Dalla calandra monolitica partono le firme luminose che rendono riconoscibile l'EV9 in ogni situazione. La fiancata muscolosa è “alleggerita” dai passaruota e dalle modanature in nero lucido, mentre i grandi cerchi da 20” hanno un design aerodinamico orientato all’efficienza. Da notare la presenza degli specchietti retrovisori "normali", a differenza delle telecamere presenti sulla concept e su alcuni muletti ripresi durante la fase di test.

È probabile che questi ultimi verranno offerti in un secondo momento come optional, un po' come succede (in alcuni mercati) su Genesis GV60 e Hyundai Ioniq 5, altri due modelli basati sulla piattaforma E-GMP.

C’è poi il tetto, che sembra quasi sospeso sulla vettura grazie alla presenza dei montanti di colore nero. Tanta personalità anche nel posteriore, con la fanaleria verticale a Y che abbraccia lunotto e portellone.

Interni da fantascienza

Gli interni della Kia EV9 si sviluppano su tre file di sedili, per un totale di sei posti. La chicca riguarda il meccanismo che permette ai sedili della seconda fila di ruotare e facilitare l’accesso a bordo dei passeggeri, oltre a sistemarli in direzione opposta al senso di marcia, così da creare una sorta di salotto su ruote.

La plancia della Kia EV9 I sedili posteriori modulabili

La plancia della Kia EV9 ha un look minimalista e ispirato parzialmente a quello della EV6, con un due schermi da 12,3" ciascuno per quadro strumenti e infotainment facilmente consultabile dal guidatore. Piuttosto particolare la disposizione dei comandi, con buona parte dei tasti sistemati sulle razze del volante e sul pannello della portiera.

Le motorizzazioni

Anche per quanto riguarda i powertrain del nuovo SUV elettrico di Kia non ci sono dati ufficiali. Per il momento, possiamo prendere come riferimento solo il concept del 2021, che era equipaggiato con una batteria da 100 kWh e con un'architettura a 800 Volt.

Quest'ultima soluzione dovrebbe permettere prestazioni elevate sia in termini di ricarica (forse fino a 350 kW in corrente continua) che di accelerazione e ripresa. L'EV9, tra le novità più attese di Kia nel 2023, dovrebbe essere proposta in versioni a motore singolo e doppio, con trazione posteriore o integrale. L'autonomia? Intorno ai 500 km. Per ogni dettaglio bisognerà verosimilmente attendere il Salone di New York (7 - 16 aprile), dove la Kia EV9 debutterà dal vivo.