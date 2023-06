La prossima generazione di BMW M5 è ancora in fase di sviluppo, come ci hanno dimostrato le ultime foto spia ufficiali rilasciate pochi giorni fa dalla casa, sia della versione berlina che station wagon.

Un fatto che non ci ha impedito di provare a immaginarne quantomeno il design esterno, basandoci sugli ultimi prodotti di Monaco e sulle recenti foto spia (ufficiali e non). Mettetevi comodi quindi, ecco il nostro render esclusivo.

Design dedicato

La nuova BMW M5 è la berlina sportiva più attesa del decennio. M5 da sempre è una sigla che rappresenta una garanzia di sportività, sia in pista che su strada. Per la realizzazione di questo rendering ci siamo ispirati alle ultime BMW X5, X6 M e soprattutto XM, i tre super SUV ad alte prestazioni di Monaco, dai quali abbiamo preso in prestito il design dei fari anteriori, del frontale e dei cerchi in lega.

Nuova BMW M5 (2023), il render di Motor1.com

In particolare, per il doppio rene frontale spesso ci siamo ispirati a quello presente proprio sulla BMW XM che abbiamo avuto modo di provare poche settimane fa, mantenendo il radar per i sistemi di assistenza alla guida inglobato al centro della calandra, proprio come sulla versione standard della nuova BMW Serie 5.

Più potente e forse ibrida

Trattandosi di un rendering, rimangono ancora alcune incognite. Tra queste, per esempio, il propulsore che spingerà la BMW M5 di settima generazione. Come avevamo anticipato pochi giorni fa, le informazioni riguardo il powertrain sono ancora piuttosto incerte. La casa infatti non ha rilasciato ancora dettagli tecnici ufficiale, tranne un accenno al "progressivo percorso verso l'elettrificazione".

Nuova BMW M5 (2023), il dettaglio anteriore del render di Motor1.com Nuova BMW M5 (2023), il dettaglio posteriore del render di Motor1.com

Possiamo quindi ipotizzare una nuova BMW M5 e M5 Touring in versione ibrida plug-in, dotata dello stesso 4.4 V8 biturbo della XM posizionato sotto al cofano anteriore, abbinato a un motore elettrico al retrotreno, per una potenza complessiva pari o superiore a 700 CV. Non resta che attendere per saperne di più.