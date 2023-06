Per la prima volta la BMW X1 sfoggia la famosa lettera M che contraddistingue i modelli più sportivi della Casa di Monaco di Baviera e lo fa con la X1 M35i xDrive dotata del motore 2.0 M TwinPower Turbo da 300 CV.

La nuova BMW X1 M35i xDrive è anche il secondo SUV bavarese a entrare di diritto nella gamma BMW M Performance, quella che già include la BMW X2 M35i, proponendo però una caratterizzazione sportiva ancora più spinta.

L'inizio delle consegne europee della X1 M35i xDrive è fissato per novembre 2023, mentre il prezzo di listino tedesco è pari a 62.000 euro. Il prezzo italiano dovrebbe essere annunciato a breve.

Vero look sportivo da "M"

L'aspetto esterno della BMW X1 M35i xDrive vuole essere un chiaro richiamo ai più potenti modelli BMW M, a partire dalla mascherina anteriore a doppio rene con finitura nera, doppie barre verticali e logo M sul lato sinistro.

BMW X1 M35i xDrive, la vista di tre quarti anteriore

Anche il paraurti anteriore è disegnato per ottimizzare aerodinamica e raffreddamento della meccanica con grandi prese d'aria, mentre le minigonne laterali svasate e lo spoiler sul tetto specifico si sommano al nuovo diffusore in coda.

BMW X1 M35i xDrive, la vista posteriore

Inconfondibili sono anche i quattro terminali di scarico, due per lato della coda, con un diametro di 80 mm, così come gli specchietti retrovisori M dipinti di nero. I cerchi in lega da 19" possono essere sostituiti da quelli da 20" con design M a razze doppie.

BMW X1 M35i xDrive, il dettaglio della griglia anteriore BMW X1 M35i xDrive, lo specchietto retrovisore

Dettagli esclusivi anche dentro

Anche gli interni della BMW X1 M35i xDrive hanno finiture specifiche M come il quadro strumenti rivestito in Alcantara, le finiture interne in Dark Hexacube Aluminium, il rivestimento del tetto color antracite, le finiture delle soglie delle porte M, la pedaliera, le grafiche della strumentazione e il volante in pelle con palette del cambio. I display specifici M sul BMW Curved Display puntano alla massima concentrazione sull'esperienza di guida sportiva.

BMW X1 M35i xDrive, la plancia

Nella dotazione di serie ci sono poi i sedili sportivi in Sensatec/Alcantara di colore nero con cuciture a contrasto blu (optional in pelle Vernasca con cuciture specifiche a diamante), mentre a richiesta è possibile avere i sedili sportivi M con regolazioni elettriche e memoria per il sedile del conducente, poggiatesta integrati e logo M illuminato nella parte superiore dello schienale.

BMW X1 M35i xDrive, i sedili sportivi M opzionali

Rimane intatta la praticità del sedile posteriore con schienale suddiviso in un rapporto 40:20:40, regolabile in inclinazione e abbattibile. La regolazione longitudinale è opzionale. Il volume di carico varia tra 540 a 1.600 litri.

2.0 quattro cilindri M TwinPower Turbo: 300 CV

A spingere la BMW X1 M35i xDrive ci pensa l'ultima evoluzione del motore 2.0 quattro cilindri benzina con combustione a ciclo Miller, sovralimentazione M TwinPower Turbo, camere di combustione e porte di aspirazione progettate ex novo e diverse novità nel controllo di alberi a camme, iniezione, sistema di accensione e gas di scarico.

BMW X1 M35i xDrive

Grazie a questi aggiornamenti il propulsore raggiunge una potenza massima di 300 CV (221 kW) in un regime compreso tra 5.750 e 6.500 giri/min, con la coppia massima che tocca i 400 Nm tra 2.000 e 4.500 giri/min.

Il cambio è l'automatico doppia frizione 7 marce Steptronic con funzione M Sport Boost che imposta i sistemi di trazione e sospensione al massimo della sportività. Il sistema intelligente di trazione integrale BMW xDrive è supportato dal bloccaggio meccanico del differenziale (fino al 26%) integrato nel cambio Steptronic.

La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h e per l'accelerazione da 0 a 100 km/h impiega 5,4 secondi.

Assetto e freni sportivi

Tra le altre dotazioni della nuova BMW si segnala poi l'Adaptive M Chassis, il sistema di sospensioni adattive con valvole a controllo meccanico che combinano il comfort con le caratteristiche sportive di una guida più dinamica. Da tradizione M Performance, l'assetto è ribassato di 15 mm.

BMW X1 M35i xDrive, l'impianto frenante

L'impianto frenante integrato ad attuazione elettrica può essere dotato di sistema M Compound con anello in ghisa e dischi in alluminio da 385 mm davanti e 330 mm dietro. In questo caso c'è una pinza fissa anteriore a quattro pistoncini e una pinza singola al posteriore, entrambe verniciate di grigio e con logo M.

Dotazioni da nuova BMW X1, ma evolute

Per la BMW X1 M35i xDrive è disponibile come optional il pacchetto sportivo M Sport Package Pro, specifico per il modello. Questo pacchetto aggiunge la Shadow Line lucida M con caratteristiche estese e le luci M Shadow Line agli esterni espressivi del veicolo. Altri componenti dell'equipaggiamento opzionale includono l'impianto frenante sportivo M con pinze dei freni rosse, i sedili sportivi M e le cinture di sicurezza M.

BMW X1 M35i xDrive, il quadro strumenti

Di serie, la nuova BMW X1 M35i xDrive è dotata di climatizzatore automatico a due zone, BMW Live Cockpit Plus con sistema di navigazione BMW Maps, barre sul tetto M in nero lucido, apertura automatica del portellone posteriore, sensore pioggia con controllo automatico dei fari e quattro porte USB-C e due da 12 volt. Tra gli optional c'è un pacchetto di specchietti retrovisori interni ed esterni, la luce Ambiente, un tetto panoramico in vetro e il sistema audio Harman Kardon.

Di serie c'è anche la versione potenziata del sistema di visualizzazione e controllo BMW iDrive con "QuickSelect" e il BMW Operating System 9, oltre a tutti i servizi e le app già introdotti nella nuova BMW X1.