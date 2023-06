Una nuova wagon BMW ad altissime prestazioni si prepara a fare i primi test su strada attorno a Monaco di Baviera, ancora camuffata, ma pronta a essere venduta nel 2024.

Parliamo della nuova BMW M5 Touring che inizia la fase di messa a punto proprio quando la nuova M5 berlina si prepara a concludere le prove su strada e nei circuiti di tutto il mondo.

La conferma del ritorno in gamma della BMW M5 Touring, dopo quasi quindici anni di assenza dal mercato, arriva dalla stessa Casa tedesca che oltre a mostrare alcune foto ufficiali del muletto ricoperto di decal, preannuncia la presenza a bordo di "un sistema di trazione parzialmente elettrificato completamente nuovo".

Una familiare con l'ibrido plug-in da 800 CV?

Anche se non ci sono altri dettagli tecnici, tranne un vago riferimento al "progressivo percorso verso l'elettrificazione", è quindi lecito aspettarsi una nuova BMW M5 Touring in versione ibrida plug-in con un motore 4.4 V8 biturbo davanti e un motore elettrico al retrotreno per una potenza complessiva nell'ordine dei 700-800 CV.

Nuova BMW M5 Touring, il teaser posteriore

Questo dovrebbe essere il livello di potenza necessario per ribattere alla versione ibrida plug-in dell'Audi RS 6 Avant aggiornata nello stile e nella meccanica, sorpresa dalle prime foto spia.

Nuova BMW M5 Touring, il teaser

La prima M5 Touring è di oltre 30 anni fa

Ricordiamo che la BMW M5 Touring è stata fino a oggi prodotta in due serie distinte. La prima è stata l'M5 Touring del 1992 (E34), costruita fino al 1995 col 6 cilindri in linea di 3,8 litri e 340 CV.

BMW M5 Touring (E34)

La BMW M5 Touring ha poi saltato una generazione, tornando con la serie E61 del periodo 2005/2010. In quel caso la più grande delle familiari sportive firmate "M" aveva sotto il cofano un 5.0 V10 aspirato da 507 CV.

BMW M5 Touring (E61)

Da allora non è stata più proposta nessuna M5 Touring, almeno fino a quando non saranno completati i cicli di prove su strade extraurbane e autostrade nei dintorni di Monaco e presso la sede centrale di BMW M GmbH a Garching.

Poi, come dice lo stesso comunicato ufficiale di BMW: