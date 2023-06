BMW sta facendo progressi sulla sua nuova X2. Non è la prima volta che vediamo un prototipo camuffato, ma ora vediamo un po' di più dell'inedito crossover. Le nuove foto spia mostrano quello che pensiamo sia un allestimento M35i a cui sono state rimosse alcune delle pesanti coperture di camuffamento.

La nuova X2 si svela sempre di più

Concentrate la vostra attenzione sulla fascia anteriore. In precedenza, le prese d'aria inferiori erano parzialmente bloccate da coperture rigide, ma ora non ci sono più. In questo modo, è facile vedere i lati angolati delle aperture inferiori, che si protendono verso l'interno nella parte superiore in modo da allinearsi con gli angoli inferiori della griglia. Anche le sottili prese d'aria orientate verticalmente ai lati della fascia sono chiaramente visibili.

Foto spia, nuova BMW X2

Il frontale ha un aspetto piuttosto aggressivo. Questo, unito a dei freni robusti dietro le ruote anteriori e a un modesto spoiler posteriore, ci porta a pensare che si tratti di un livello di allestimento potenziato, probabilmente una M35i o forse una M40i. I quattro terminali di scarico confermano ulteriormente questa teoria, ma non si tratta di un modello X2 M completo. I sostenitori delle prestazioni hardcore di BMW che desiderano un SUV dovranno acquistare una X3 o una X4 per ottenere lo stile da coupé fastback della X2.

Come sarà

A proposito di stile, la prossima generazione di X2 (di cui vi abbiamo mostrato anche un render) non sarà un passo evolutivo come spesso accade con i nuovi modelli BMW. Il piccolo crossover appare complessivamente più grande, con un profilo più ampio e una forma che ricorda maggiormente la X4 rispetto all'atmosfera da hatchback sollevata del modello attuale.

Nuova BMW X2, il render di Motor1.com Nuova BMW X2, le foto spia degli interni

Condividerà la piattaforma con la X1, fungendo di fatto da versione più elegante del piccolo SUV. Ciò significa anche che la disposizione degli interni sarà probabilmente la stessa e che ci si può aspettare che anche i propulsori coincidano. Per la M35i (o M40i) sospettiamo che si tratti del quattro cilindri turbo da 2,0 litri da 306 cavalli.