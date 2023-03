Entro il 2023 vedremo una nuova BMW X2. Da tempo, la Casa bavarese sta testando i prototipi della prossima generazione, che taglierà completamente i ponti col modello attuale diventando un SUV coupé.

Ora, per la prima volta, possiamo salire virtualmente a bordo della nuova X2 dando un’occhiata agli interni.

Prende spunto dalla X1

La seconda X2 della storia nascerà dalla stessa piattaforma della nuova X1 ed ecco perché i due modelli condivideranno tanti elementi sia della carrozzeria che degli interni. Le foto spia dell’abitacolo evidenziano proprio questo aspetto, con una plancia dominata dal doppio schermo del quadro strumenti e dell’infotainment che ricorda tantissimo quanto visto sulla X1.

Nuova BMW X2, le prime foto spia degli interni

Lo stesso si può dire della disposizione dei comandi e della forma del tunnel centrale, anche se la X2 si distinguerà per una posizione di guida – probabilmente – più bassa e per uno spazio leggermente inferiore per la testa dei passeggeri posteriori.

Nuova BMW X2, la prossima generazione sarà un SUV coupé

La linea della X2, infatti, sarà caratterizzata dal tetto inclinato che darà ulteriore slancio sportivo e aerodinamicità al crossover bavarese. Insomma, per quanto siano simili, X1 e X2 saranno ben distinguibili a livello visivo.

Cosa sappiamo sulle motorizzazioni

L’esemplare delle foto potrebbe essere equipaggiato con un allestimento M Sport, come dimostrano i sedili sportivi (con le finiture che richiamo i tipici colori M) e il volante tagliato nella parte inferiore. Non è escluso che questa X2 sia già la più potente M35i col 2.0 4 cilindri da almeno 300 CV.

BMW X2 (2023), il render di Motor1.com

Parlando di motorizzazioni in generale, nella BMW troveremo praticamente le stesse varianti già presenti su X1 e Serie 2 Active Tourer. Il listino dovrebbe partire le versioni sDrive 18i a benzina non elettrificate da 136 CV, per poi crescere a 170 CV e 218 CV con le 20i e 23i mild hybrid.

Non dovrebbero mancare le 2.0 diesel da 150 CV (senza supporto elettrico), 163 e 211 CV. Le ibride plug-in potrebbero avere tra 245 e 326 CV e appare scontato l’arrivo di una iX2 con motori elettrici.

Quest’ultima potrebbe ereditare in toto la versione con doppio motore da 313 CV e circa 440 km di autonomia.