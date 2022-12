La prossima BMW X2 cambierà in tutto e per tutto. Il crossover diventerà coupé, con una linea ispirata alla “sorella maggiore” X4, la quale potrebbe abbandonare il listino della Casa nei prossimi anni.

Come buona parte dei modelli dell’Elica, comunque, anche l’X2 avrà la sua variante elettrica e proprio quest’ultima è la protagonista di una nuova serie di foto spia che arrivano direttamente dal Nord Europa.

Solo un indizio ne rivela l’identità

La cosiddetta iX2 si riconosce per l’adesivo “Electrified Vehicle” che lascia intuire la presenza di un powertrain fortemente elettrificato sotto lo spesso strato di mimetizzazioni.

Le forme non saranno molto diverse dai modelli termici, anche se la versione elettrica potrebbe distinguersi per alcuni dettagli in nero lucido e blu sulla calandra e sul diffusore. Naturalmente è ancora presto per vederli sulla carrozzeria dei prototipi, ma già nei prossimi mesi dovremmo riuscire a scorgere qualche inserto o caratteristica specifica.

BMW iX2, le foto spia sulla neve

Sta di fatto che le nuove proporzioni dell’X2 si ritroveranno anche sull’iX2, con un cofano lungo, un tetto arcuato e la “coda”, con quest’ultima che potrebbe tornare molto utile a livello aerodinamico per migliorare sensibilmente l’efficienza e l’autonomia della batteria.

Le motorizzazioni

Anche l’iX2 si baserà sulla piattaforma FAAR della iX1. Per questa ragione, è facile immaginarsi lo stesso doppio motore elettrico presente sul SUV entry level di BMW, il quale sviluppa 313 CV e 494 Nm, per un’autonomia intorno ai 440 km. In un secondo momento, comunque, potrebbero arrivare anche varianti con motore singolo o ancora più potenti.

BMW iX2, le foto spia sulla neve

Parlando delle versioni termiche, sono attese varianti ibride plug-in da 245 CV e 326 CV e la M35i da oltre 300 CV (non elettrificata). Nella gamma dovrebbero esserci anche le mild hybrid a benzina da 170 e 218 CV, la mild hybrid diesel da 211 CV e la diesel non elettrificata da 150 CV.