Tra le novità più interessanti di BMW per il 2023 ci sono le varianti sportive delle nuove X1 e X2. Le M35i stanno proseguendo i test sul circuito del Nurburgring in vista del debutto che potrebbe avvenire entro la fine dell’anno.

I due modelli condivideranno la motorizzazione e uno stile aggressivo, con prestazioni di alto livello e una tecnologia di bordo ulteriormente avanzata.

Quei dettagli che le distinguono

I video spia che arrivano dall’Inferno Verde mostrano i due prototipi con forme ormai definitive. Il sottile wrapping sulle due BMW serve a nascondere alcuni importanti dettagli della carrozzeria, che avrà un design più cattivo rispetto ai classici allestimenti M Sport.

Su entrambi i modelli si notano dei paraurti più squadrati, con prese d’aria più grandi e larghe feritoie nella zona posteriore. E’ evidente anche la presenza dei grandi cerchi in lega (forse da 19” o 20”), mentre dietro spiccano i quattro terminali di scarico.

Ad aggiungere ulteriore “pepe” alle due BMW potrebbero esserci anche inserti in fibra di carbonio per gli esterni e gli interni, oltre alla serie di accessori M Performance per personalizzare ulteriormente ogni modello.

4x4 e fino a 320 CV

Sia la X1 che la X2 M35i dovrebbero montare una versione potenziata dell’attuale 2.0 turbo presente sulla M135i, la variante sportiva della Serie 1. Secondo le prime informazioni (non ufficiali), le BMW potrebbero avere tra i 306 e i 320 CV senza alcun tipo di elettrificazione e con l’unico abbinamento al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale.

BMW X1 M35i, le foto spia Nuova BMW X2

Per la X1 si tratterà della prima M35i della sua storia, mentre la X2 conta già una variante sportiva da 306 CV capace di scattare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e raggiungere i 250 km/h di velocità massima limitata elettronicamente.

È possibile che la prima ad essere svelata sia la X1 M35i, dato che il modello è già presente nella gamma BMW. Verso fine anno, invece, sarà presentata la nuova X2, che evolverà in un SUV coupé completamente diverso dal modello presente in concessionaria. La M35i dovrebbe arrivare nei mesi successivi, così come l’elettrica iX2.