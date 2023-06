A poche settimane dalla presentazione della nuova Serie 5, BMW è tornata in pista per testare la futura M5. Le nuove foto spia che ci arrivano dalla Germania mostrano che la versione più sportiva della berlina bavarese ha perso parte delle mimetizzazioni rispetto all’ultimo avvistamento, pur conservando sempre un portamento aggressivo e un assetto ancora più cattivo.

Il suo debutto dovrebbe essere una questione di pochi mesi, con la presentazione che potrebbe avvenire già entro la fine del 2023.

Meno mimetizzazioni, più sportività

Il prototipo della BMW ha assunto le sue forme definitive, con la grande calandra a doppio rene che ora ha dei contorni ben definiti ed è riconoscibile in mezzo alle camuffature. La parte inferiore del paraurti sembra più elaborata rispetto a quella delle altre Serie 5, con prese d’aria più grandi e feritoie più ampie in corrispondenza delle ruote per far confluire meglio l’aria verso l’impianto frenante.

BMW M5 2024, le nuove foto spia al Nurburgring

Vista di profilo, la M5 appare leggermente più bassa, mentre nel posteriore sono protagonisti i quattro terminali di scarico.

Nelle foto non si vedono, ma è probabile che la nuova BMW porti con sé nuovi stili dei cerchi in lega, una tinta specifica per la carrozzeria e una serie di accessori (optional) dedicati della linea M Performance, tra cui splitter, minigonne e spoiler in carbonio.

Almeno 700 CV

Si è detto tanto sul powertrain della futura M5. Dai report degli scorsi mesi sappiamo che la BMW sarà equipaggiata con lo stesso 4.4 V8 ibrido plug-in della XM. La potenza complessiva dei motori termico ed elettrico resta ancora da scoprire, anche se si parla di almeno 700 CV.

BMW i5 M60 xDrive (2023)

In ogni caso, l’M5 dovrebbe assicurare prestazioni ancora più coinvolgenti rispetto all’elettrica i5 M60, che è attualmente la Serie 5 più potente della gamma, con 601 CV e uno scatto 0-100 km/h di 3,7 secondi.

La stessa motorizzazione dovrebbe essere adottata dalla M5 Touring, già anticipata da BMW, ma ancora non fotografata dalle nostre spie.