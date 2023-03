La nuova BMW Serie 5 debutterà a fine 2023, ma per vedere la versione più potente, la M5, dovremo aspettare il 2024. Eppure, nonostante manchino ancora tanti mesi al suo arrivo in concessionaria, la Casa bavarese procede coi test a ritmo serrato.

Del resto, la prossima M5 sarà la più potente di sempre, nonché una delle più complesse della storia del marchio visto il passaggio alla tecnologia ibrida plug-in.

La carrozzeria è pronta

Le nuove immagini dei test arrivano direttamente dal Nurburgring, col video spia di Automotive Mike. La M5 è ancora avvolta wrapping e mimetizzazioni, ma la carrozzeria ha ormai assunto le forme definitive. Come le varianti più tradizionali della Serie 5, la M5 avrà un look piuttosto conservativo, con una classica calandra a doppio rene a sviluppo orizzontale e fari LED più sottili rispetto al modello attuale.

A distinguere la M sono chiaramente i quattro terminali di scarico e l’assetto più basso e sportivo. A bordo, invece, dovremmo trovare sedili sportivi ad hoc, magari con intelaiatura in fibra di carbonio come quelli montati sulle M più recenti.

Verso i 700 CV

Come detto (e come confermato dall’adesivo giallo sulla vettura che identifica la presenza di una batteria di grandi dimensioni), la nuova M5 sarà ibrida plug-in e combinerà un 4.4 V8 biturbo con un motore elettrico. La potenza complessiva potrebbe attestarsi intorno ai 700 CV, per “staccare” la M5 dalla XM da 653 CV, ma senza fare concorrenza interna con la XM Label Red che avrà 748 CV.

Nuova BMW M5, le foto spia

Secondo alcuni rumors non confermati, la prossima M5 (che sarà proposta - forse - anche come Touring) sarà l’unica Serie 5 equipaggiata con un V8, dato che la M550i dovrebbe abbandonare il listino, mentre la M560e ibrida plug-in potrebbe ricevere un sei cilindri in linea. Tra le Serie 5 più potenti ci sarà anche l’elettrica i5 M60, che dovrebbe superare i 600 CV.

Non resta che aspettare i prossimi mesi per altri aggiornamenti.