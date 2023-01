Finora i SUV e i crossover si sono presi la scena tra le auto elettriche. Tra pochi mesi, però, anche le station wagon avranno una loro importante rappresentante nel mondo dei modelli a batteria. La nuova BMW Serie 5 Touring, infatti, sarà anche elettrica e a dimostrarlo ci sono le prime foto spia di questa inedita versione.

In realtà, la Casa bavarese starebbe già testando la M60, la variante più potente di tutta la gamma.

È già “piccante”

Nelle foto spia si distinguono due prototipi diversi di i5 Touring, entrambi caratterizzati dall’adesivo “Electrified Vehicle” sulla portiera del guidatore e dall’assenza degli scarichi. Il muletto più interessante è senza dubbio quello con le pinze freno rosse, un dettaglio che lascia presagire la presenza di un powertrain elettrico molto potente e di un assetto altamente sportivo.

BMW i5 Touring, le prime foto spia BMW i5 Touring M60: da notare le pinze rosse

La versione M60 dovrebbe essere disponibile anche sulla berlina e potrebbe basarsi sullo stesso schema della iX da 619 CV.

Al di là della motorizzazione, comunque, l’i5 Touring non avrà grandi differenze rispetto alla controparte con motore termico. Oltre ai classici inserti blu, infatti, la Serie 5 elettrica si baserà sempre sulla piattaforma CLAR, avrà forme piuttosto conservatrici e una calandra a doppio rene di dimensioni “normali”.

Ci sarà anche l’M5 Touring

In generale, la nuova Serie 5 Touring potrebbe essere tra le generazioni più sportive di sempre. In cantiere non ci sarebbe solo la M60, ma anche un possibile ritorno della M5 Touring, la quale dovrebbe equipaggiare lo stesso powertrain ibrido plug-in con motore 4.4 V8 della XM e una potenza tra i 650 e i 750 CV.

BMW i5 Touring, le prime foto spia

Per il resto, si potranno scegliere motori più “tranquilli” sempre ibridi plug-in o, in alternativa, mild hybrid a benzina e diesel. Il debutto del nuovo modello dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2023, ma le varianti più potenti della BMW potrebbero esordire solo nel 2024.