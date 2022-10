Nuova BMW M5, le prime foto spia degli interni

Il circuito del Nurburgring continua ad essere la "casa" della nuova BMW M5. La super sportiva di Monaco sta proseguendo la fase di test per mettere a punto assetto e meccanica in vista di un debutto distante solo pochi mesi.

Tra le novità assolute di questo nuovo avvistamento da parte delle nostre spie, ci sono gli interni che possiamo osservare per la prima volta in queste foto.

Connessa e minimalista

Nonostante l’abitacolo presenti teli e attrezzature extra, si può già vedere l’impostazione generale della plancia. A cambiare look sarà soprattutto il volante, con una parte inferiore più piatta e sportiva, mentre verranno mantenute le caratteristiche tre razze, i comandi fisici e le cuciture a contrasto nei tipici colori BMW M.

Nella plancia spunta il BMW Curved Display con sistema operativo iDrive 8, il quale dovrebbe integrare varie novità in termini di connettività e funzioni di comfort. Nel tunnel centrale, invece, notiamo il classico controller per gestire l’infotainment e i vari comandi per le modalità di guida. Nella parte sinistra è visibile anche il manettino del cambio automatico che prenderà il posto della più classica leva.

750 CV alla prova del Nurburgring

Insieme agli interni, nella carrellata di foto spia la BMW si mostra anche in pista. La berlina sembra già divertirsi a dovere sul circuito, coi dischi dei freni che appaiono incandescenti in più di un passaggio.

Dal punto di vista estetico, comunque, non ci sono particolari novità rispetto ai precedenti avvistamenti. Per vedere la nuova M5 senza veli bisognerà aspettare la metà del 2023, ma la scritta “Electrified Vehicle” sulla fiancata conferma già che si tratterà di un’ibrida plug-in. L’ipotesi più probabile, infatti, è che la M5 sia spinta da un 4.4 V8 abbinato ad un’unità elettrica (lo stesso della XM) per un totale di 750 CV e 1.000 Nm di coppia.

Potremmo trovare questa stessa configurazione anche nella tanto chiacchierata M5 Touring.