Si è iniziato a parlare della nuova BMW X2 lo scorso ottobre, quando i nostri fotografi hanno immortalato per la prima volta alcuni prototipi nell'inedita carrozzeria coupé. Gli avvistamenti sono proseguiti nel corso dei mesi, col crossover bavarese che ha perso via via le sue camuffature.

Ora, le foto spia più recenti ci consentono di dare un ulteriore sguardo alla nuova X2, con tanti dettagli che stanno emergendo dalla carrozzeria.

Tante novità estetiche

Il prototipo delle foto presenta una fascia anteriore diversa rispetto alla versione sportiva M35i o (M40i) vista negli scorsi mesi.

Nuova BMW X2, le foto spia con poche camuffature

Alcune delle modifiche includono un nuovo design sia per la calandra che per la mascherina inferiore, oltre a un nuovo taglio del paraurti. Anche i fari hanno un look decisamente diverso dal modello attuale e sembrano essere imparentati con quelli della nuova X1.

Nuova BMW X2, le foto spia del tre quarti posteriore

Pure i fanali posteriori sembrano aver assunto una forma definitiva, anche se la pellicola di camuffamento nasconde gran parte del loro design. È certo, comunque, che le proporzioni della nuova X2 ricorderanno molto la X4, con quest'ultima che potrebbe uscire dal listino nei prossimi anni.

Legata alla X1

Sottopelle, la prossima generazione della X2 condividerà la piattaforma FAAR della X1. Ciò significa che - con ogni probabilità - anche su questa BMW vedremo motori mild hybrid a benzina e diesel, oltre a una variante 100% elettrica.

BMW X2 2024, il render di Motor1.com

La gamma della BMW comprenderà anche la già citata M35i xDrive con un 2.0 turbo da almeno 300 CV. In vista ci sarebbe anche un'ibrida plug-in declinata nelle varianti 25e e 30e come sulla X1, con potenze rispettive di 245 e 326 CV e un'autonomia in elettrico tra 80 e 90 km.

Quando arriverà la nuova X2? Secondo le nostre ipotesi, il debutto è previsto intorno alla fine di quest'anno, con un possibile arrivo in concessionaria nei primi mesi del 2024.