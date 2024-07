Lunghezza : 4.554 mm

: 4.554 mm Larghezza : 1.845 mm

Altezza : 1.590 mm

Passo : 2.692 mm

Bagagliaio : 515/1.400 litri (mild hybrid), 525/1.400 litri (elettrica) e 560/1.470 litri

La BMW X2 è giunta nel 2024 alla sua seconda generazione, evolvendosi radicalmente sotto tutti i punti di vista, incluse le dimensioni, ormai da auto di segmento C abbondante.

Disponibile con powertrain mild hybrid, 100% elettrici e termici, può avere anche la trazione integrale e sufficiente spazio a bordo per accogliere una famiglia e i relativi bagagli. Scopriamo dunque nel concreto quanto è grande.

BMW X2, le dimensioni

Le proporzioni della nuova BMW X2 sono da SUV Coupé di medie dimensioni, con una lunghezza di 4,55 m, una larghezza di 1,85 m e un'altezza di 1,59 m, un valore quest'ultimo che rappresenta un ottimo compromesso tra design e spazio per la testa dei passeggeri posteriori.

A essere molto generoso per il segmento, invece, è il passo, di ben 2,69 metri e che lascia molto spazio alle gambe di chi siede dietro.

BMW X2 M35i

BMW X2, abitabilità e bagagliaio

Come sempre sulle ultime BMW, l'abitacolo è spazioso e molto ben rifinito, con una posizione di guida comoda ma allo stesso tempo sportiva.

Nonostante sia una delle auto bavaresi più piccole, infatti, trovare la corretta triangolazione di sedile e volante è un'operazione pressoché immediata, grazie anche al cruscotto non ingombrante e al sistema di infotainment ben integrato e sempre visibile.

BMW X2, i sedili posteriori BMW X2, il bagagliaio

Come abbiamo anticipato, anche l’abitabilità per chi siede dietro sulla nuova BMW X2 è buona, con spazio per le gambe e per la testa sufficiente anche per i più alti, che però devono avere qualche attenzione in più nella salita e nella discesa a causa delle porte da "coupé".

Molto buona anche la capacità del bagagliaio, variabile tra i 515 litri delle versioni mild hybrid e i 560 litri delle versioni termiche, con l'elettrica che si ferma a 525 litri, un valore che a sedili abbattuti che può arrivare fino a 1.400 o 1.470 litri (anche in questo caso a seconda della motorizzazione scelta).

BMW X2, le concorrenti con dimensioni simili

Prendendo come riferimento la carrozzeria da coupé e dimensioni simili, le alternative alla nuova BMW X2 non sono poi molte. La prima è sicuramente l'Audi Q3 Sportback, seppur leggermente più corta della bavarese.

Ampliando il campo ai SUV di segmento C con la coda alta, invece, troviamo una lunghissima lista di modelli, come per esempio la Mercedes GLA, la Volvo XC40 e anche l’Alfa Romeo Tonale, oppure la Jaguar E-Pace e la Range Rover Evoque.