La BMW M5 non è più presente nel listino della Casa bavarese dal 2010, anno in cui la M5 E61 (ah, quel V10 aspirato!) venne mandata in pensione senza darle un'erede. A 13 anni di distanza la super station wagon dell'Elica ha mandato un messaggio agli appassionati: sta per tornare.

Un semplice teaser a mostrarne le forme - coperte da un leggero telo e decalcomanie - e dare appuntamento al 2024. Ora la nuova BMW M5 ha iniziato i test su strada e noi vi mostriamo le foto dei muletti.

Allenamento intensivo

A prima vista sembra essere una classica Serie 5 Touring, ma sotto le camuffature si scorgono muscoli sconosciuti alla station media bavarese. Assieme ad altri elementi come paraurti ridisegnati, minigonne e cerchi in lega completamente nuovi da 20" all'anteriore e 21" al posteriore, a sbucare da passaruota allargati.

Sono chiaramente visibili anche altre componenti specifiche della famiglia M di BMW come il disegno degli specchietti retrovisori, spoiler posteriore, le grosse pinze freno gialle e i quattro scarichi che sbucano dall'estrattore. C'è poi il colore: in alcuni punti si intravvede il verde Isola di Man della carrozzeria.

Una M alla spina

Nome progetto G99 la nuova BMW M5 Touring riprenderà il powertrain della XM, vale a dire il plug-in basato sul V8 biturbo di 4,4 litri unito a un elettrico integrato nel cambio, per un totale di 748 CV buttati a terra da tutte e quattro le ruote.

La super station di Monaco di Baviera dovrebbe avere qualche cavallo in meno, superando comunque quota 700.

Come detto il suo arrivo è previsto nel corso del 2024, qualche mese dopo il debutto della nuova M5 berlina.