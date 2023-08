Il passaggio dal V8 al 4 cilindri ibrido plug-in per le versioni AMG della Classe C (e al sei cilindri ibrido plug-in per Classe E) non sembra aver convinto gli appassionati Mercedes.

Secondo quanto riportato da Car and Driver, a distanza di un anno dalla presentazione della C 63 AMG (e con la E 63 AMG prevista al debutto nei prossimi mesi), la Casa tedesca starebbe già pensando di tornare al V8.

Per il marchio di Stoccarda si tratterebbe di una scelta naturale per competere al meglio con le BMW e Audi più sportive.

Ritorno al passato

Stando a due fonti che preferiscono rimanere anonime, Mercedes vorrebbe montare il 4.0 V8 biturbo M177 sulle Classe C e Classe E firmate AMG nel 2026. Il propulsore è attualmente impiegato per l’AMG GT63 S E Performance e per l’AMG S 63 – entrambe ibride plug-in -, con potenze complessive rispettivamente di 843 e 802 CV.

Mercedes C 63 AMG S E Performance

Naturalmente, anche in questo caso si parlerebbe di un powertrain ibrido plug-in, mentre le componenti “termiche” avrebbero bisogno di alcuni aggiustamenti per rispettare le normative Euro 7 e per essere inserito nel cofano di Classe C e Classe E, due modelli più piccoli rispetto alle prime due Mercedes.

Il V8 montato sulla Mercedes S 63 AMG

Tra l’altro, sempre citando Car and Driver, Classe C e Classe E con motore termico potrebbero rimanere sul mercato anche dopo il 2028. E con essere anche le varianti AMG.

Per certi versi, quella di Mercedes è una mossa quasi “obbligata”. La concorrenza, infatti, ha relegato le unità 4 cilindri ai modelli più compatti, mentre i top di gamma equipaggiano motori da almeno 6 cilindri. Ne sono un esempio la BMW M3 (3.0 biturbo 6 cilindri in linea non elettrificato), la nuova Audi RS 6 (per cui si prevede un V6 ibrido plug-in) e la futura M5 (4.4 V8 biturbo ibrido plug-in).