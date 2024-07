Con la nuova generazione di Mercedes C63 AMG è successo l'impensabile: il dimezzamento del numero di cilindri della super berlina tedesca, mandando in pensione il poderoso V8 per far posto a un motore a quattro cilindri. Scelta che ha suscitato notevoli critiche a causa del drastico downsizing.

Il passaggio dal venerabile M177 di Affalterbach al più piccolo M139 non è stato digerito dagli appassionati. Eppure il capo di AMG è fiducioso che (alla fine) il quattro cilindri ci piacerà.

Questione di tempo

Parlando con Autocar Michael Schiebe, responsabile della divisione Performance di Mercedes, ha detto che "per alcuni clienti ci vuole tempo per essere davvero entusiasti del nuovo motore". Essenzialmente una versione aggiornata di quello della A45 AMG, montato longitudinalmente anziché trasversalmente.

Stando a Schiebe la nuova unità ha portato nuovi clienti a Mercedes. Questo perché AMG viene descritto ormai come un brand tecnologico, a sottolineare come non tutti suoi modelli debbano avere il V8. E il dirigente tedesco sottolinea come sia "importante avere una mentalità aperta quando si tratta di tecnologia".

Il tanto criticato powertrain plug-in non è un'esclusiva di C63 berlina e wagon, viene anche utilizzato dai SUV GLC 63 e GLC 63 Coupé, mentre il solo 2.0 4 cilindri compare sotto il cofano delle sporitive GT43 ed SL43.

V8, il ritorno?

Le varie critiche al 4 cilindri hanno fatto spuntare voci su un possibile ritorno del V8 sulle sportive firmate Mercedes-AMG, poi smentite ufficialmente dalla Casa stessa. L'otto cilindri non tornerà sotto il cofano della C63 né della nuova E63 AMG, ancora da presentare. Per lei si parla di un 6 cilindri derivato dalla E53, unito a una parte elettrica per superare di slancio i 680 CV della sorella minore.

Autocar ha approfittato dell'occasione per chiedere a Schiebe informazioni sulla scelta del motore per la CLE 63AMG, sostituta delle C63 ed E63 AMG. Senza fornire dettagli il numero uno della divisione Performance ha dichiarato di aver "preso la decisione giusta" e che saremo tutti "eccitati" al momento del debutto.

Ad aggiungere benzina sul fuoco delle critiche circa la nuova Mercedes C63 AMG c'è stata la questione peso: la berlina sportiva della Stella infatti pesa più di 2.100 kg, quasi 400 in più rispetto alla vecchia generazione.

In un'intervista rilasciata a Top Gear lo scorso anno Schiebe ha ribadito che AMG è focalizzata sul suo motore a quattro cilindri elettrificato perché è "molto, molto progressivo" e che tutta l'azienda crede nelle prestazioni ibride.