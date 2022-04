La Mercedes Classe S in versione AMG continua a farsi attendere. Era settembre 2020 quando la Casa tedesca mostrava al mondo la nuova generazione dell’ammiraglia. Pochi mesi dopo è arrivata la declinazione in stile Maybach, ma la tanto chiacchierata S 63 AMG ancora non si è vista.

Eppure, Mercedes ci lavora da tempo visto che le prime foto spia di questa variante risalgono addirittura a gennaio 2021. Recentemente, la Mercedes-AMG S 63 è tornata a farsi vedere vicino al Nurburgring e, per l’occasione, abbiamo provato a immaginarci le sue forme e il suo stile in un esclusivo render.

Un’atleta in abito da sera

Nella nostra ricostruzione grafica, la Classe S indossa il classico vestito AMG. Come le altre super sportive della gamma, anche l’ammiraglia si riconoscerà per la calandra Panamericana con listelli cromati verticali e una mascherina più grande. Anche le prese d’aria hanno un design differente e sono più larghe per far respirare meglio l’impianto frenante maggiorato.

Nella fiancata, la S 63 AMG mostra minigonne più pronunciate con una striscia cromata e l’immancabile badge sul passaruota, mentre il profilo dei finestrini, parte della calotta degli specchietti e il tetto sono di colore nero lucido. Come mostrato dalle precedenti foto spia, il posteriore si caratterizzerà per un nuovo diffusore e per i quattro terminali di scarico trapezoidali.

Mercedes S 63 AMG, le foto spia

Infine, la Classe S AMG potrebbe avere un assetto ribassato di pochi millimetri rispetto alle altre versioni. In ogni caso, è probabile che tramite le sospensioni a controllo elettronico si possa regolare l’assetto in vari livelli d'altezza.

Pronta una Classe S da 700 CV

Arrivando al motore, ci sono voci insistenti su un powertrain ibrido plug-in. La Mercedes dovrebbe montare un propulsore V8 supportato da un motore elettrico per oltre 700 CV scaricati sulle quattro ruote motrici grazie alla trazione integrale 4Matic.

Non sappiamo se la nuova Mercedes-AMG S 63 adotterà lo stesso set up dell’AMG-GT 63 S E-Performance. Ricordiamo che l’AMG più potente della storia sviluppa 843 CV complessivi, frutto dei 639 CV del V8 biturbo e dei 204 CV erogati dal motore elettrico posteriore. Probabilmente Mercedes non si spingerà così in alto, anche perché la batteria da 6,1 kWh consente appena 12 km di autonomia.

C'è da dire che sull'AMG GT Coupé4 l’utilizzo del motore elettrico è orientato alle massime prestazioni, mentre sulla Classe S dovrebbe esserci un maggiore equilibrio tra sportività e comfort quotidiano. Ecco perché la Casa tedesca potrebbe equipaggiare una batteria più grande per consentire percorrenze a emissioni zero sensibilmente più elevate.