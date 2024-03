La famiglia delle Coupé Mercedes ha appena accolto la CLE Coupé che in un colpo solo prende il posto di Classe C Coupé e Classe E Coupé presentandosi con una gamma di motori esclusivamente mild hybrid.

La nuova due porte tedesca lunga 4,85 metri è protagonista di questa nuova prova consumi reali e lo fa con la versione 300 4MATIC Coupé mossa dal motore 2.0 turbo benzina elettrificato da 258 CV e con la trazione integrale.

Nel tragitto di riferimento di 360 km da Roma a Forlì con la Mercedes CLE mild hybrid a benzina ho registrato un consumo medio di 5,20 l/100 km (19,23 km/l) e una spesa di 34,99 euro per la benzina del viaggio.

Lusso e sportività non esaltano i consumi

Con questo risultato la Mercedes CLE Coupé mild hybrid si posiziona un po' sotto la media dei consumi della auto a benzina nella classifica consumi reali, ma facendo meglio di vetture con dimensioni e simili come l'Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 200 CV AT8 Q2 (5,60 l/100 km - 17,8 km/l) e la Mercedes E 350 Coupé Mild hybrid (6,00 l/100 km - 16,6 km/l).

Mercedes CLE Coupé, la vista di tre quarti anteriore

Più efficienti rispetto alla nuova coupé della Stella si sono invece dimostrate le più compatte Peugeot 308 SW Puretech 130 EAT8 (4,35 l/100 km - 22,9 km/l), Audi A3 Sedan 35 TFSI S tronic mild hybrid (4,30 l/100 km - 23,2 km/l) e Skoda Octavia Wagon 1.0 e-TEC DSG (4,05 l/100 km - 24,6 km/l).

Grande soddisfazione per quattro persone

L'auto che ho provato è una Mercedes CLE 300 4MATIC Coupé AMG Line Premium Plus, vale a dire quella con l'allestimento più ricco e sportivo, sempre dotata di cambio automatico a 9 rapporti, ma con in più il tetto panorama, i fari Digital Light con funzione di proiezione, l'head-up display, la navigazione MBUX con realtà aumentata e l'impianto audio Burmester surround soundsystem.

Mercedes CLE Coupé, gli interni

La presenza sull'esemplare in prova della vernice opaca grigio grafite Magno Manufaktur, dei cerchi in lega da 20" e del pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Plus a pagamento porta il prezzo di listino a quota 91.869 euro.

Con questa cifra si può guidare una coupé di grande soddisfazione che, pur non avendo un motore dalle grandi pretese sportive, offre una guida sempre precisa e divertente garantendo al tempo stesso la comodità di una gran turismo Mercedes con quattro posti e tecnologie di primo livello come gli ADAS, l'infotainment o la proiezione dei fari Digital Light.

La video prova della Mercedes CLE Coupé

Serbatoio grande, grande autonomia

Nelle più comuni condizioni di utilizzo ho poi registrato dei consumi non particolarmente contenuti, nonostante la presenza del motore elettrico da 23 CV che funge da "aiutino" al duemila a benzina.

Il generoso serbatoio da 66 litri di benzina permette comunque di avere sempre un'autonomia elevata che supera gli 800 km con un pieno e può abbondantemente superare i 1.000 km con uno stile di guida molto attento ai consumi.

Mercedes CLE Coupé, la vista posteriore

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 7,8 l/100 km (12,8 km/l)

844 km di autonomia teorica

844 km di autonomia teorica Autostrada: 7,3 l/100 km (13,6 km/l)

897 km di autonomia teorica

897 km di autonomia teorica Economy run: 5,0 l/100 km (20,0 km/l)

1.320 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Mercedes CLE 300 4MATIC Coupé AMG Line Premium Plus Ibrido

(Benzina) 190 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.780 kg 163 g/km

Dati

Vettura: Mercedes CLE 300 4MATIC Coupé AMG Line Premium Plus

Listino base: 82.371 euro

Data prova: 16/02/2024

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 18°/Sereno, 6°

Prezzo carburante: 1,869 euro/l (Benzina)

Km del test: 766

Km totali all'inizio del test: 885

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 77 km/h

Pneumatici: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 - 245/35 R20 95Y XL MO - 275/30 R20 97Y XL MO (Etichetta UE: A, B, 70 dB - A, A, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 5,20 l/100 km (19,23 km/l)

Computer di bordo: 5,3 l/100 km

Alla pompa: 5,1 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 34,99 euro

Spesa mensile: 77,75 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 206 km

Quanto fa con un pieno: 1.269 km

