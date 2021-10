Le coupé non sono le auto più in voga del momento, sommerse dalle decine di nuovi SUV e crossover che entrano nei listini a ritmo incessante, ma c'è ancora una nicchia di appassionati che ama le vetture sportive a due porte e che non le scambierebbe mai con un "ruote alte".

In questa ristretta cerchia di cultori delle auto basse, filanti e con due sole portiere c'è poi un selezionato club di amanti del lusso ancor prima che delle prestazioni e a loro si rivolge la Mercedes Classe E Coupé, anche nella versione mild hybrid protagonista della prova consumi reali.

La sontuosa e godibilissima Mercedes E 350 Coupé con 313 CV complessivi (299 CV benzina + 14 CV elettrico), trazione posteriore e cambio automatico a 9 marce, riesce a ottenere una media di consumo di 6,00 l/100 km (16,67 km/l) nel percorso standard di 360 chilometri da Roma a Forlì, con una spesa di 37,78 euro per la benzina del viaggio.

Consumi da coupé sportiva, ma senza esagerare

Ovviamente siamo nella parte bassa della classifica consumi reali, anche nella categoria delle auto a benzina e mild hybrid, ma occorre ricordare che con la Mercedes Classe E Coupé mild hybrid siamo di fronte a prestazioni e qualità da prima della classe.

Ciò non toglie che la Stella a due porte con 299 CV più "aiutino" elettrico abbia consumato più dell'Alfa Romeo Giulia Super 2.0 Turbo 200 CV AT8 (5,60 l/100 km - 17,8 km/l) ed esattamente quanto le Fiat 500X Cross 1.3 T4 150cv DDCT FWD e la mild hybrid Subaru XV 2.0i e-Boxer CVT. Più della Mercedes hanno invece consumato Jeep Renegade 1.0 T3 120 CV MT 4x2 (6,30 l/100 km - 15,8 km/l), Suzuki Jimny 1.5 Top AWD AllGrip (6,50 l/100 km - 15,3 km/l) e Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 310 CV 4Drive DSG (6,60 l/100 km - 15,1 km/l).

Comoda, potente ed ergonomica

La vettura in prova è dotata dell'allestimento più sportivo, il Premium Plus, con l'aggiunta di diversi optional importanti come i cerchi da 20" AMG a razze multiple, il tetto panoramico apribile, l'Air Body Control, il pacchetto assistenza alla guida, il colore Blu Brillante e gli interni in pelle beige che fanno lievitare il prezzo di listino fin verso i 90.000 euro.

Da segnalare su questa bella coupé dal sapore classico e moderno al tempo stesso (ristilizzata nel 2020) c'è l'ottima qualità delle finiture, la comodità degli ampi sedili anteriori simili a delle poltrone, l'assetto sempre preciso e agile nonostante la mole e la potenza esuberante del motore 2.0 quattro cilindri turbo mild hybrid che sa regalare belle soddisfazioni alla guida. Anche l'ergonomia della posizione di guida e dei comandi è ineccepibile e rende facile e rilassante ogni viaggio.

Sfruttando la potenza (e in città) i consumi salgono

Nell'utilizzo quotidiano la Mercedes E 350 Coupé mild hybrid non pretende di essere regina dell'efficienza, ma non è neppure una divoratrice di benzina. Solamente nel traffico cittadino il consumo cresce in maniera sensibile, mentre nel percorso misto urbano-extraurbano e in autostrada la richiesta di carburante è in linea con la potenza e la classe della vettura.

Il serbatoio da 66 litri supplisce a questa maggiore richiesta di benzina e permette di percorre quasi sempre 500 chilometri con un pieno, arrivando a superare i 1.000 km di autonomia quando si usa l'acceleratore con più attenzione.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 13,5 l/100 km (7,4 km/l)

488 km di autonomia

488 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 8,8 l/100 km (11,3 km/l)

745 km di autonomia

745 km di autonomia Autostrada: 8,0 l/100 km (12,5 km/l)

825 km di autonomia

825 km di autonomia Economy run: 5,2 l/100 km (19,2 km/l)

1.267 km di autonomia

1.267 km di autonomia Massimo consumo: 33,7 l/100 km (2,9 km/l)

191 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Mercedes E 350 Coupé Mild hybrid Premium Plus Ibrido

(benzina) 220 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.715 kg 187 g/km

Dati

Vettura: Mercedes E 350 Coupé Mild hybrid Premium Plus

Listino base: 79.183 euro

Data prova: 8/10/2021

Meteo (partenza/arrivo): Variabile, 22°/Variabile, 17°

Prezzo carburante: 1,749 euro/l (Benzina)

Km del test: 963

Km totali all'inizio del test: 1.094

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 78 km/h

Pneumatici: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 - 245/35 R20 95Y ant. 275/30 R20 97Y post. (Etichetta UE: B, A, 70 dB - C, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 6,00 l/100 km (16,67 km/l)

Computer di bordo: 5,9 l/100 km

Alla pompa: 6,1 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 37,78 euro

Spesa mensile: 83,95 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 191 km

Quanto fa con un pieno: 1.100 km

