Il 2021 è stato un anno ricco di novità a zero emissioni per Mercedes. Abbiamo visto i SUV EQA ed EQB unirsi alla gamma, insieme all'ammiraglia EQS e alla sua controparte più sportiva AMG. Non solo, ma la Stella a Tre Punte ha anche presentato in anteprima un SUV Maybach EQS con un'elegante concept car al Salone di Monaco, dove ha presentato la berlina EQE. E proprio quest'ultima non sarà solo berlina.

L'anno prossimo arriverà la EQE SUV e, nell'attesa, possiamo vedere le prime foto spia. Un esemplare di pre serie è stato avvistato in Germania e già sembra essere pronto per mostrarsi a inizio 2022.

DNA di famiglia

Il prototipo che si vede nelle foto spia viaggia su ruote aerodinamiche piuttosto insolite e sotto le camuffature è probabile che nasconda un design molto simile a quello del SUV EQS.

Come nel caso della berlina EQE, il SUV EQE ha maniglie delle porte a scomparsa che rimangono a filo con la carrozzeria - per una migliore aerodinamica - e specchietti laterali montati più in basso sulle porte per ridurre la resistenza dell'aria.

Dalle immagini potrebbe sembrare che il SUV avrà dimensioni compatte, ma non è proprio così, visto che la Mercedes EQE berlina, sorella minore della EQS, è lunga 4,97 metri. Riguardo agli interni, poi, questi dovrebbero avere molto in comune.

Fotogallery: Foto spia Mercedes EQE SUV

16 Foto

Sarà anche a trazione integrale

Ancora non abbiamo informazioni ufficiali, ma è probabile che Mercedes offrirà il SUV EQE sia in versione a trazione posteriore che a trazione integrale. Il SUV EQE 350 dovrebbe essere caratterizzato da un motore elettrico montato posteriormente capace di erogare la potenza di 288 CV.

Recenti foto spia di una berlina AMG EQE 53 potrebbero indicare che il SUV riceverà anche una versione ad alte prestazioni.

Il SUV EQE, in vendita dal 2022, sarà assemblato nello stabilimento di Tuscaloosa, negli Stati Uniti, insieme al SUV EQS e ai GLE, GLE Coupé e GLS alimentati a benzina.