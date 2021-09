Secondo Mercedes, il motore V8 durerà almeno altri 10 anni. La gamma di modelli con l’8 cilindri, però, sarà limitata ai modelli top di gamma, mentre per gli altri sono previsti sostanziosi interventi.

La nuova Mercedes Classe C AMG, infatti, abbandonerà il tradizionale V8 per affidarsi ad un 2.0 4 cilindri con sistema ibrido plug-in. Un video spia anticipa quello che sarà il sound delle prossime berline e station wagon sportive.

La nuova “voce”

Il video è stato pubblicato dal canale YouTube CarSpyMedia e mostra le Classe C AMG al lavoro sul circuito del Nurburgring. A giudicare dalle riprese è evidente che i nuovi modelli promettono prestazioni molto interessanti e un handling notevole. Ma il sound?

Chi è abituato alla tonalità cupa del 4.0 V8 biturbo deve prepararsi a cambiamenti importanti. Le AMG, infatti, erediteranno lo stesso 2 litri M139 dell’A45 AMG opportunamente aggiornato. Del resto, il downsizing era praticamente inevitabile. Con le nuove normative Euro 7, infatti, Mercedes è dovuta correre ai ripari e progettare AMG più attente ai consumi e alle emissioni.

Il 4 cilindri verrà montato longitudinalmente e avrà il supporto di uno speciale turbo molto simile a quello dell’hypercar AMG One.

Prestazioni da AMG

Le nuove sportive dovrebbero chiamarsi C 63 AMG S E PERFORMANCE e le prestazioni si prospettano da vera supercar. Secondo alcuni rumors, infatti, il motore elettrico posteriore, alimentato da una batteria da 6,1 kWh, avrebbe una funzione Boost in grado di fornire oltre 200 CV di potenza per 10 secondi.

In questo modo, in alcune modalità di guida la Classe C potrebbe superare i 650 CV per poi attestarsi su una “potenza continua” di circa 500 CV.

Grazie all’intervento della trazione integrale e alla coppia erogata in modo più immediato, la Mercedes sarebbe capace di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi.

La versione definitiva dovrebbe essere svelata nel 2022, anno entro il quale ci si augura di vedere finalmente anche l’AMG One.