Pensateci bene: quante sono le coupé premium di queste dimensioni con 4 posti comodi, oggi sul mercato? Poche, anzi pochissime.

C’è infatti chi va e chi viene in questo segmento, e poi c’è chi “rimane” come le Mercedes Coupé, con la nuova CLE che fonde il meglio di C ed E Coupé, mantenendo motori benzina e diesel che ho provato in questo breve test tra Bilbao e San Sebastian.

Clicca per leggere:

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Mercedes CLE Coupé: gli esterni

Nel nostro video di preview, dove Lorenzo ha analizzato staticamente la CLE sia dentro che fuori, emergono i punti di convergenza tra le due precedenti Coupé della Stella che di fatto la CLE sostituisce, mantenendo però inalterato il suo sinuoso fascino, necessario per attrarre una clientela matura e competente.

Mercedes CLE Coupé (2023)

Di fatto, se consideriamo puramente le dimensioni, la CLE Coupé è molto vicina alla Classe E Coupé: larga uguale e addirittura più lunga di 15 mm. Se poi analizziamo il passo maggiorato rispetto alla C Coupé, adesso chi siede dietro ha parecchio più spazio per testa, spalle e ben 72 mm in più per le ginocchia, senza contare che il bagagliaio arriva a 420 litri, ovvero 60 in più della C Coupé.

E tutto questo è bene, peccato solo per la presenza dei tradizionali montanti laterali che erano assenti sulla E Coupé, un dettaglio stilistico diventato un tratto distintivo sulle Coupé della Stella, una tradizione che la CLE interrompe: abbassare tutti e quattro i vetri e non avere nessun tipo di intralcio visivo regalava infatti una bellissima sensazione. Peccato.

Mercedes CLE Coupé (2023)

Mercedes CLE Coupé: gli interni

La disposizione tutta in orizzontale della Classe E ha ceduto il passo allo stile della C, con la strumentazione digitale da 12,3 pollici posta davanti al guidatore, mentre al centro lo schermo da 11,9 pollici è in posizione verticale... ed è tramite questi monitor che la terza generazione di MBUX si manifesta sulla CLE.

A seconda del mercato, viene utilizzato un modulo di comunicazione con tecnologia di trasmissione 5G, con una migliorata compatibilità con Android che permette la gestione di numerose applicazioni di terze parti, come "TikTok", i podcast "Pocket Casts", lo streaming audio e video "Audials" e "Angry Birds", senza contare la musica online e l’assistente Hey Mercedes.

Occhio comunque a non distrarsi: la CLE è FULL-ADAS e, come testato anche nei trasferimenti autostradali, il mantenitore di corsia e il cruise control adattivo sono affidabili e precisi, ma il sistema di sicurezza più efficace di sempre... rimane il nostro buon senso.

Mercedes CLE Coupé (2023), gli interni

Mercedes CLE Coupé: la guida

Ci possono esser varie tipologie di cliente che potrebbero desiderare una CLE Coupè e, nonostante la transizione, le elettriche e le Plug-In, secondo Mercedes il diesel sarà ancora il motore più venduto sulla CLE, e che diesel tra l’altro.

Nome in codice OM654, un 4 cilindri di quasi 2 litri di cilindrata, interamente in alluminio, un gioiellino con turbocompressore a gas di scarico monostadio con turbina a geometria variabile Honeywell-Garrett. La risultante in termini di prestazioni equivale a 200 CV a 3.600 giri e una coppia di 440 Nm reperibili già da 1.800 giri, a cui si aggiungono circa 23 CV e 200 Nm della componente elettrica... trattandosi, come il resto della gamma CLE Coupè, di un Mild Hybrid 48V.

I consumi dichiarati dal costruttore parlano di circa 4,7 litri di gasolio per 100 km e, mentre nel nostro breve percorso guidato – quindi tendenzialmente spinto – il computer di bordo mi ha comunicato consumi pari a circa 5,4 litri ogni 100 km, ottimi, e salutati già dalla partenza dal computer di bordo che segnalava un’autonomia di circa 1170 km dopo oltre 50 km percorsi... una gran bella sicurezza, di quelle in grado di farti partire col sorriso per un viaggio intercontinentale.

Mercedes CLE Coupé (2023)

E’ vero, sarà anche un pochino più ruvido nell’erogazione dei suoi colleghi a benzina, ma questo 220d unisce la bellezza della linea della CLE a delle prestazioni e a un’affidabilità davvero alla portata di molti in termini di costi di gestione.

Dall’opposto lato della barricata troviamo invece la CLE 450 equipaggiata col 3 litri M256 M, un 6 cilindri in linea con turbo twin scroll da 381 CV anche se, senza dubbio, saranno le CLE 200 e 300 a essere considerate l’equilibrio migliore per chi, magari dopo una vita di lavoro a gasolio, vuole percorre meno strada e magari a benzina, con questi due 4 cilindri che erogano rispettivamente 204 e 258 CV, boost elettrico del Mild Hybrid 48V escluso, e viaggiano sul velluto.

Mercedes CLE Coupé (2023)

L’assetto standard sulla CLE è comunque efficace e, visivamente si notano i 15 mm di altezza in meno rispetto al Classe E berlina, ma per i più esigenti è possibile dotare la CLE di sospensioni attive con smorzamento controllato, che rendono la guida ancora più incisiva.

Ma non è finita qui, perché come vi ho anticipato, come ulteriore optional è possibile scegliere il Dynamic Body Control che regola in maniera automatizzata lo smorzamento, sia sul quadrilatero anteriore che sul Multilink dietro, combinando lo sterzo a rapporto variabile con una taratura ancora più diretta, e tra le curve di San Sebastian questo comportamento assai preciso, nonostante la mole, mi ha stupito piacevolmente, complice l’asse posteriore sterzante (fino a 2,5°), di serie col Dynamic Body Control.

Mercedes CLE Coupé (2023)

Mercedes CLE Coupé: curiosità

Appena mi sono seduto sulla nuova CLE, sono stato accolto con gentilezza, da “qualcuno” che mi ha allungato la cintura di sicurezza, un dettaglio che mi ha riportato ai lunghi viaggi d’infanzia fatti su di una 200 Coupé C124, e poco cambia se in bella mostra a San Sebastian c’era una A124 Cabriolet, l’effetto wow per la cintura è sempre lo stesso.

Sulla nuova CLE molti elementi che da sempre contraddistinguono le coupé di Mercedes sono infatti rimasti, e ho quindi pensato che è bello quando alcuni costruttori "tengono duro” anche in segmenti ormai difficili come questo.

Mercedes CLE Coupé (2023)

Mercedes CLE Coupé: i prezzi

Il listino della nuova CLE Coupé parte da circa 50.000 euro (optional esclusi), con questa Mercedes che si vuole confermare come una due porte premium ideale per chi magari, dopo una vita di berline, wagon o SUV, non ha più necessità di tanto spazio e vuole solo godersi da solo o in intima compagnia una gran turismo fatta per viaggiare, con stile, confort e sicurezza.

Certo, non manca la sportività, ma a mio avviso non è così accentuata come forse Mercedes ricercava, ma niente paura: le AMG sono dietro l’angolo, mentre invece che “perdere la testa” per le potenze esagerate preferite perdere il tetto, la CLE Cabriolet è già pronta per ammaliarvi in open-air.