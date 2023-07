C’è una nuova “Stella” nella gamma Mercedes. Si chiama CLE ed è la sintesi di Classe C e Classe E Coupé sia in termini estetici che come filosofia.

Arriverà nel corso del 2024 e sarà anche Cabriolet con la capote in tela, con uno stile che mette insieme il meglio dei due modelli che andrà a sostituire.

Ecco tutte le sue caratteristiche.

La più grande di tutte

Partendo dalle dimensioni, la CLE è lunga 4,85 metri ed è così più grande della Classe C Coupé (+16 cm) e della Classe E Coupé (+1 cm). La larghezza è di 1,86 m (+5 cm della C Coupé), mentre l’altezza è di 1,43 m (+2 cm della C Coupé). Infine, il passo è di 2,87 m, ossia 25 mm in più della C Coupé.

Mercedes CLE Coupé, il tre quarti anteriore Mercedes CLE Coupé, il posteriore Mercedes CLE Coupé, la versione Cabriolet sarà presentata nei prossimi mesi

Le proporzioni, quindi, sono quelle di una coupé imponente, anche se le importanti dimensioni vengono nascoste dalle linee sinuose della carrozzeria. Il lungo cofano termina con la grande calandra di forma trapezoidale e con gli ampi inserti neri del paraurti, oltre ai fari LED High Performance che donano alla CLE uno “sguardo” distintivo.

Anche il posteriore è atletico, con una fanaleria a sviluppo orizzontale unita al centro da un elemento rosso scuro.

Un salotto (non solo) per due

L’abitacolo conserva la ricercatezza e l’eleganza delle nuove Classe C e Classe E, con rivestimenti pregiati, tra cui il tessuto Black MB-Tex realizzato per il 65% di materiali riciclati, e vari abbinati di colori, tra cui il bianco, il beige, il marrone e il nero.

Le modanature in alluminio e legno e le cuciture a contrasto alzano ulteriormente la qualità percepita, mentre per accedere ai sedili posteriori si utilizzare il sistema Easy Entry costituito da un laccetto in pelle Nappa integrato nello schienale delle poltrone anteriori.

Mercedes CLE Coupé, la plancia

La tecnologia di bordo della Mercedes è rappresentata dal quadro strumenti da 12,3” e dalla terza generazione del sistema d’infotainment MBUX, con schermo centrale da 11,9” completo di assistente vocale e connettività 5G e collegato all’impianto audio Burmester 3D da 17 altoparlanti.

L’infotelematica supporta sia i sistemi Android che Apple, con la possibilità di installare app di terze parti, tra cui TikTok, Zoom e Webex. Numerose le possibilità di personalizzazione, dagli sfondi alle “routine”, ossia delle impostazioni customizzabili per riscaldare o raffreddare l’abitacolo. Inoltre, l’intelligenza artificiale ricorda i compleanni dei propri contatti sul telefono e fornisce suggerimenti su varie attività.

Mercedes CLE Coupé, gli interni

La dotazione di sicurezza è davvero completa. Di serie è incluso il Driver Assistance Package che include sistemi con l’Active Distance Assist, l’Active Steering Assist, l’Active Lane Change Assist e la frenata d’emergenza. Non mancano anche l’Active Blind Spot Assist, che interviene direttamente sullo sterzo se si cambia corsia nel momento in cui è in arrivo un veicolo dall’angolo cieco, e il Pre-Safe Impulse Side.

Quest’ultimo è in grado di “spostare” verso il centro dell’auto i passeggeri anteriori grazie ad un sofisticato sistema di camere d’aria. Così si riducono le conseguenze di un forte impatto frontale.

Mild hybrid fino a 380 CV

Al lancio, la CLE Coupé è disponibile in due motorizzazioni mild hybrid. La versione base 300 è equipaggiata con un 2.0 turbo 4 cilindri da 259 CV e 400 Nm, mentre la 450 è dotata di un 3.0 sei cilindri in linea da 380 CV e 500 Nm. In entrambi i casi, l’unità elettrica da 48 Volt è in grado di fornire una spinta extra di 24 CV e 200 Nm in piena accelerazione, mentre la velocità massima è di 210 km/h.

Mercedes CLE Coupé: il listino iniziale sarà composto dalle versioni mild hybrid a benzina 300 e 450

L’abbinamento dei due motori è alla trazione integrale 4Matic e alla trasmissione automatica a 9 rapporti, con quest’ultima che è stata ulteriormente affinata e ottimizzata, anche in termini di peso e di risposta della cambiata.

Per il momento non se ne parla, ma è molto probabile che la gamma venga ampliata in futuro con le scatenatissime versioni AMG.