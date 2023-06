Vi ricordate quanto le monovolume erano le auto di riferimento per le famiglie? Spazio a volontà, dimensioni giuste e soluzioni furbe. Poi lo sappiamo: sono arrivati i SUV e si sono mangiati praticamente ogni segmento. Eppure ci sono ancora modelli che resistono alle mode. Come la Mercedes Classe B, la monovolume compatta della Stella lanciata nel 2005 e ora, con la terza generazione, rinnovata con un restyling di metà carriera.

Un'opera di ringiovanimento leggera ma di sostanza, che tocca estetica, tecnologia e motori, lasciando intatti i tratti distintivi tipici di questo tipo di vetture: spazio per occupanti e bagagli.

Clicca per leggere:

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Esterni

Come successo su Classe A e GLA - con le quali condivide piattaforma e parte dei motori - anche sulla Mercedes Classe B 2023 grande protagonista del restyling è il frontale. A partire dai gruppi ottici, a LED su tutte le versioni, con una nuova firma luminosa che fa a meno del "baffo" laterale. Un modo per riconoscerla al primo sguardo anche al buio.

Mercedes Classe B 2023, l'anteriore

Nuova è anche la mascherina con disegno tridimensionale, reso da una miriade di stelle. Al centro troneggia il logo Mercedes, al cui interno è celato parte dell'hardware per gestire i vari sistemi di assistenza alla guida.

Le novità continuano al posteriore dove ancora una volta si trovano gruppi ottici con firma luminosa ridisegnata. Nuovo è anche il disegno dello spolier superiore. Infine ci sono nuovi cerchi in lega con misure fino a 19" e palette colori carrozzeria con 10 differenti tinte.

Mercedes Classe B 2023, il posteriore

Interni

Se a prima vista gli interni del restyling della Mercedes Classe B possono sembrare identici a quelli della versione precedente, a uno sguardo più attento ecco emergere le novità. Prima di tutto la strumentazione digitale di serie, visualizzata su un monitor da 7" (disponibile da 10,25" sulle versioni più ricche) affiancata dall'infotainment da 10,25". Infotainment rinnovato nelle funzionalità, con l'assistente vocale ora più capace di recepire i nostri comandi.

Per gestirlo non ci si può più affidare al trackpad sistemato sul tunnel centrale, a mio avviso un sistema mai davvero comodo, al suo posto è stato ricavato un vano porta oggetti non particolarmente profondo. Un altro vano è presente sotto la plancia, dove si trova anche il caricatore wireless per lo smartphone.

Mercedes Classe B 2023, gli interni

Infine nuovo è anche il volante, con le razze orizzontali sdoppiate a ospitare i numerosi comandi touch per gestire schermante e funzioni di strumentazione e infotainment.

Per il resto la qualità è quella classica di Mercedes, senza sbavature per quanto riguarda materiali e assemblaggi, unita a tanto spazio per tutti. Dietro si sta comodi, anche i più alti non toccano cielo del tetto e schienali dei sedili anteriori. Il bagagliaio mantiene la stessa capacità di prima: da 455 litri a 1.540 litri, con disegno assolutamente regolare.

Guida

Come detto tra le novità della Mercedes Classe B 2023 c'è anche una gamma motori rinnovata, con tutti i benzina ora elettrificati con moduli mild hybrid o powertrain plug-in. Proprio quest'ultimo, chiamato 250 e, è stato protagonista della mia breve prova intorno a Milano, tra traffico cittadino e alcuni pezzi extraurbani.

Si tratta di fatto dello stesso sistema presente sulla precedente versione, con un aggiornamento per quanto riguarda il motore elettrico, ora con potenza di 80 kW (+ 5 kW) e la batteria che raggiunge i 15,6 kWh, per un'autonomia in modalità 100% di 81 km. La potenza totale del sistema, composto anche dal 1.3 turbo benzina, rimane di 218 CV con 450 Nm di coppia, a garantire sempre un buon brio in tutte le condizioni.

Il feeling di guida è sempre buono, con la Classe B a beneficiare di un assetto che mi piaceva prima e continua a piacermi. Docile su pavé, dossi e rotaie, deciso e piatto tra le curve. Un lavoro di sospensioni e telaio, a lasciare fuori scossoni e senza rollio quando la strada si fa più movimentata.

Anche il freno mi è piaciuto: sulle auto plug-in capita non di rado che ci si trovi a gestire un pedale spugnoso o con corsa particolarmente corta e non modulabile, cosa che invece non accade sulla Classe B.

Ci sono naturalmente varie modalità di guida per gestire il powertrain, prediligendo una marcia 100% elettrica o combinando l'azione dei due motori, a seconda delle necessità e del panorama che ci si para davanti.

Curiosità

Questo restyling potrebbe rappresentare l'addio alla Mercedes Classe B. I piani della Casa prevedono infatti una bella sforbiciata alla gamma, prediligendo modelli più lussuosi sacrificando la famiglia delle compatte. Potrebbero resistere Classe A, GLA, e CLA, con la monovolume quindi pronta ad andare in pensione. Anche se potrebbe tornare, con nome e forme diverse, in versione 100% elettrica.

Prezzi

I prezzi della Mercedes Classe B 2023 partono dai 36.950 della 180 B e arrivano ai 46.710 della B 250 e plug-in. La gamma motori benzina è composta dal 1.3 mild hybrid da 136 e 163 CV, dal 2.0 (sempre mild hybrid) da 224 CV e dal già citato 1.3 PHEV da 218 CV, quella diesel invece contasul 2.0 da 116, 150 e 190 CV.

Per quanto riguarda gli allestimenti la monovolume della Stella è disponibile in 7 varianti e fin dalla entry level offre di serie cerchi in lega da 16", display centrale da 10,25", strumentazione digitale da 7", telecamera posteriore, volante multifunzione, rivestimenti interni in tessuto Artico e sedili anteriori riscaldabili.