Dopo il debutto di qualche settimana fa la Mercedes GLA 2023 arriva nelle concessionarie italiane con un prezzo di partenza fissato a 42.257 euro, con una gamma dipanata su 7 allestimenti e altrettante motorizzazioni, con quelle benzina tutte elettrificate.

La Mercedes GLA restyling abbina infatti sia il 1.3 sia il 2.0 a unità elettriche, o con schema mild hybrid oppure con powertrain plug-in.

Mercedes GLA 2023, i prezzi

Motore Cilindrata Potenza (kW/CV) Prezzo di partenza Mercedes GLA 180 d 1.950 cm3 85/116 43.416 Mercedes GLA 200 d 1.950 cm3 110/150 45.124 Mercedes GLA 200 d 4Matic 1.950 cm3 110/150 47.393 Mercedes GLA 220 d 4 Matic 1.950 cm3 140/190 53.908 Mercedes GLA 180 1.332 cm3 100+10/136+14 42.257 Mercedes GLA 200 1.332 cm3 120+10/163+14 46.588 Mercedes GLA 250 1.991 cm3 165+10/224+14 54.884 Mercedes GLA 250e 1.332 cm3 120+80/163+109 53.115 Mercedes GLA 35 AMG 1.991 cm3 225+10/306+14 65.620

Si parte dall'allestimento Executive che di serie monta cerchi in lega da 17", infotainment da 10,25", telecamera posteriore, sedili riscaldati, volante in pelle, rivestimenti interni in Artico. La Mercedes GLA 2023 Advanced aggiunge luci LED high performance, abbaglianti automatici, e Park Assist.

Mercedes GLA 2023

Con l'allestimento Progressive Advanced ci sono mascherina con disegno dedicato, cromature esterne, cerchi in lega da 18", lettore di impronte digitali, caricatore wireless per lo smartphone, sistema keyless e inserti interni in carbon look. L'AMG Line Advanced Plus si caratterizza per stile esterno più sportivo, splitter cromato, strumentazione digitale da 10,25", bracciolo posteriore con portabicchiere e illuminazione interna a 64 tinte.

Si sale poi alla Mercedes GLA AMG Line Premium: navigazione satellitare con realtà aumentata, battitacco illuminato, impianto audio con 9 altoparlanti, climatizzatore comfortatic, blind spot assist, e sedili in Artico e microfibra fanno parte delle dotazioni di serie.

Mercedes GLA 2023, gli interni

Infine si arriva all'allestimento AMG Line Premium Plus con tetto panoramico apribile, proiettori a matrice di LED, head-up display, sedile guidatore regolabile elettricamente e telecamera a 360°.

Come detto a livello di motori tutti i benzina sono elettrificati, compreso quello della più potente GLA 35 AMG da 306 CV, più 14 portati in dote dal sistema mild hybrid, comune al resto della gamma. L'unica versione plug-in è la 250 e con batteria rinnovata e autonomia in elettrico fino a 70 km. Di serie per tutte le unità - anche diesel - è previsto il cambio automatico.

La Mercedes GLA 2023 vista dal vivo