Cercare e pagare il parcheggio può essere spesso qualcosa di molto stressante. Quando poi il tempo a disposizione è poco, la situazione non può che peggiorare. Oggi però la tecnologia può venirci in aiuto, offrendo servizi sempre più completi già attivi in molte città italiane ed europee.

Diversi di questi possono essere utilizzati direttamente sul proprio smartphone, per mezzo di apposite app da scaricare, oppure attraverso lo schermo dell'infotainment della propria auto. L'ultimo è quello presentato da Mercedes: si chiama Parcheggio per Navigazione e va a inserirsi nel ventaglio di funzionalità del Navigation Package del sistema MBUX. Ecco come funziona.

Come funziona

A partire da oggi, tutte le auto della casa della Stella equipaggiate con il Navigation Package sul sistema MBUX possono usufruire della nuova funzione Parcheggio per Navigazione.

Grazie alla partnership stretta dall'azienda con Parkopedia - leader mondiale dei servizi per il parcheggio - i clienti possono ora parcheggiare in oltre 80.000 aree di sosta italiane abilitate, pagando le strisce blu direttamente dal display sul cruscotto.

Il versamento della tariffa avviene attraverso il nuovo servizio Mercedes pay di cui avevamo parlato pochi mesi fa, a seguito della "classica" registrazione della propria carta di credito e l'accettazione delle condizioni di utilizzo direttamente dall’App Mercede me.

La funzione Parcheggio per Navigazione di Mercedes

Come comunicato dall'azienda, per utilizzare la nuova funzione è sufficiente attivarla all’interno dell’app, aggiornando la modalità di pagamento parcheggio nella sezione On Street Payment.

Una serie di servizi

La nuova funzione Parcheggio per Navigazione va inserirsi nel vasto ventaglio di servizi già offerti dal Navigation Package. Tra questi, oltre ai classici comandi vocali per la scelta dell'indirizzo, anche il Live Traffic Information, le previsioni del meteo sulla cartina in tempo reale, la funzione di ricerca locale online, la funzione di Comunicazione Car-to-X e, infine, gli aggiornamento online per la cartografia.