Diciamo sempre più spesso che ormai le auto sono degli smartphone su ruote, sempre connesse e con la possibilità di scaricare aggiornamenti da remoto, senza dover andare in officina. Sulle Mercedes presto le similitudini diventeranno ancora più strette.

La Casa tedesca ha infatti annunciato l'evoluzione del sistema di pagamento Mercedes Pay, pronto a diventare Mercedes Pay+ grazie alla collaborazione con Visa. Così acquistare alcune funzionalità after market sarà ancora più semplice e non richiederà pin o uno smartphone: basterà un dito.

Solo l'impronta

Proprio come sui moderni telefoni infatti sarà sufficiente appoggiare il dito sul sensore per le impronti digitali sistemato all'interno dell'auto per sbloccare il pagamento, gestito dal Cloud Token Framework di Visa. Si tratta di un sistema sicuro i cui dati di che elimina le informazioni sensibili sul pagamento criptandole ed eliminandole a ogni passaggio, rendendole così inaccessibili a eventuali malintenzionati.

Gli interni della nuova Mercedes Classe E con il lettore di impronte digitali

Disponibile inizialmente su Mercedes EQS, EQE, Classe S, Classe C e GLC (gli unici modelli attualmente dotati di lettore di impronte digitali) il servizio Mercedes Pay+ permetterà quindi di pagare senza dover inserire ogni volta i dati della propria carta di credito. Esattamente come avviene con i vari servizi come Google Pay e Apple Pay.

Gli automobilisti potranno così acquistare nuove funzionalità software per le proprie auto, come l'aumento del raggio di sterzata dell'asse posteriore, l'Highbeam Assist all'auto o il remote parking. Tutti sistemi con hardware già presente nell'auto, sbloccabile però solo dopo aver pagato per tale funzionalità.

In futuro Mercedes amplierà i servizi, come per esempio il rifornimento di carburante (o la ricarica delle batterie). Già oggi in Germania e in altri mercati si può utilizzare l'app Mercedes me per pagare alle stazioni di benzina e diesel, ma sempre utilizzando il pin da inserire nel proprio smartphone o sul sistema di infotainment, un domani invece basterà appoggiare il dito sul sensore.