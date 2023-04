Sono passati esattamente 44 anni dall'uscita dalla fabbrica di Graz della prima Mercedes Classe G della storia. Un'auto che ha scritto - e continua a scrivere - le pagine dell'automobilismo mondiale.

In tutti questi anni, il fuoristrada della Stella è stato prodotto in 500.000 unità, un numero raggiunto proprio in questi giorni nella stessa fabbrica originale, con un esemplare diverso dal solito. Si tratta di una one-off verniciata nella tinta del 280 GE del 1986 ed equipaggiato con una serie di accessori evocativi del passato. Vediamola nel dettaglio.

La G del record

La Mercedes Classe G numero 500.000 è una one-off che si ispira in tutto e per tutto a un classico esemplare dei primi anni di produzione. Analizzandola nel dettaglio, si nota prima di tutto la vernice scelta per gli esterni, il verde agave "oliva" disponibile al listino per diversi decenni e da sempre di serie sui modelli più potenti.

Questa tinta evocativa è stata abbinata agli indicatori di direzione a LED ma di colore arancione, a ricordare - anche in questo caso - che originariamente quest'ultimi non erano trasparenti per questioni omologative.

La Mercedes Classe G numero 500.000

La Mercedes Classe G del record, poi, è stata equipaggiata anche con coperture protettive per i fari anteriori LED (che a giudicare dalle foto non dovrebbero essere di tipo Multibeam adattivi), insieme a un portapacchi di generose dimensioni dotato perfino di scaletta. Ma non è tutto, i designer della casa hanno scelto di dotare questa one-off anche di quattro cerchi in lega a cinque razze spesse, dal design tipico degli esemplari degli anni '90.

La Mercedes Classe G numero 500.000

Per quanto riguarda gli interni, infine, in una one-off commemorativa di uno dei più iconici fuoristrada di sempre non poteva naturalmente mancare il tessuto a scacchi originale dei sedili dei primi anni di produzione, abbinato a maniglie laterali con inciso il numero 500.000 e al rivestimento del cruscotto con la scritta "Schöckl", quest'ultimo parte integrante dell'attuale gamma di accessori Manufaktur.

