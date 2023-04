Non una sola, ma ben due nuove Mercedes Classe E aspettano il semaforo verde per ripartire. E' questo che si vede nel video spia che vi mostriamo di seguito.

I due prototipi sono ormai quasi senza camuffature, visto che la nuova generazione della tedesca sarà svelata il 25 aprile. Una data vicinissima. L'unveiling ci sarà alle ore 17 su Motor1.com e su tutti i canali digitali del brand tedesco.

Cosa sappiamo di lei

A giudicare dalle foto e dal video spia la nuova Mercedes Classe E erediterà molto dall'ammiraglia Classe S, ad esempio le maniglie delle porte a scomparsa. Proprio come l'arcirivale BMW Serie 5 non si sbilancerà in termini di design, ma resterà fedele a se stessa con un linguaggio di stile simile a quello di Classe C e Classe S anche a bordo.

Nuova Mercedes Classe E, il render di Motor1.com

Come avevamo anticipato, la nuova Mercedes Classe E porterà al debutto tante novità tecnologiche, tra cui un nuovo sistema di infotainment chiamato MBUX Superscreen, un'evoluzione dell'Hyperscreen introdotto sulla EQS che porterà TikTok sulle Mercedes.

Gli interni della Mercedes Classe E

Per quanto riguarda i motori, alcuni saranno mild hybrid e altri parte di una trasmissione ibrida plug-in. Secondo le indiscrezioni, la E63 AMG perderà il suo V8 biturbo da 4,0 litri a favore di un sei cilindri in linea abbinato a un motore elettrico. Tutti i dettagli potremo darveli martedì, intanto ricordiamo che le AMG non arriveranno prima della fine dell'anno. La E63 top di gamma potrebbe arrivare persino più tardi, nel 2024, quando la sua derivata wagon dovrà affrontare una nuova concorrenza, dato che BMW sta riportando in auge la M5 Touring.

Il video spia