"Quello che è sempre stato il cuore del nostro marchio è ora anche il cuore della nostra strategia: il segmento del lusso". Si potrebbe riassumere così, con le parole del CEO Ola Källenius, la nuova strategia di prodotto di Mercedes, presentata oggi in occasione dell'evento "Economics of Desire", nel quale la Stella ha illustrato come intende affrontare i prossimi anni a livello di prodotto.

Prodotto che punterà sempre più sul lusso, sulle edizioni speciali e sui modelli di punta come Classe S, Classe G e i brand AMG e Maybach, lasciando per strada invece quelli appartenenti al segmento denominato "Entry Luxury", ovvero quello delle compatte.

Le 3 famiglie

Segmento che sarà alla base dell'offerta Mercedes e che passerà da 7 a 4 modelli, senza però specificare quali saranno quelli destinati a rimanere. Provando a fare una previsione vien da pensare a Classe A, GLA, EQA e CLA.

La prima rappresenta una tipologia di carrozzeria ancora apprezzata, la GLA con la sua carrozzeria da SUV rientra in un segmento in costante crescita, la EQA - al di là delle forme - ha nella motorizzazione elettrica il proprio asso nella manica mentre la CLA si rivolge a un pubblico giovane che preferisce le filanti linee di una berlina coupé.

A salutare potrebbero quindi essere la Mercedes Classe B, la Classe A berlina e la CLA Shooting Brake. Si tratta naturalmente di speculazioni e - ripetiamo - nulla è ancora stato comunicato.

Mercedes Classe E Mercede EQE

Il livello superiore, denominato Core Luxury, sarà il cuore della gamma Mercedes e comprende le famiglie di Classe C (berlina, station e SUV) e Classe E, con le diverse varianti di carrozzeria e motorizzazioni, naturalmente elettrico compreso. Elettrico che in un futuro non troppo lontano rappresenterà l'unica scelta disponibile, grazie all'adozione della piattaforma EVA2 (quella di EQE ed EQE SUV) prima e della MB.EA poi.

Modelli contraddistinti non solo dal lusso ma da nuove tecnologie, con un primo esempio atteso per il 2023 col lancio della nuova generazione di Mercedes Classe E, alla quale spetterà il compito di indicare "la strada da seguire per il segmento". Ci sarà poi una versione completamente elettrica basata sulla piattaforma EVA2 e dedicata al mercato cinese.

Le piattaforme del futuro di Mercedes

Infine al top dell'offerta della Stella ci sarà il Top-End Luxury, per il quale la Casa si aspetta un aumento di vendite pari al 60% entro il 2026. Le rappresentanti saranno Classe S e la sua variante elettrica EQS, i SUV GLS ed EQS SUV e le gamme AMG, Maybach e Classe G, la prima improntata alla sportività, la seconda al lusso più sfrenato e la terza - destinata ad ampliarsi - alla vita all'aria aperta. Anche in questo caso l'elettrificazione sarà al centro della strategia.

Proprio alla nuova generazione di Mercedes Classe G, il cui destino è scritto e sarà elettrico come mostrato con la EQG concept al Salone di Monaco 2021, sarà riservato il compito di portare al debutto - come optional - nuove batterie con anodo di silicio sviluppate dalla californiana Sila Nanotechnologies.

Mercedes EQG Concept

La famiglia di modelli Top-End comprenderà poi anche numerose versioni speciali a tiratura limitata, come la Mercedes-Maybach Classe S Limited Edition Maybach by Virgil Abloh, creata in collaborazione con l'ex responsabile dello stile di Louis Vuitton scomparso lo scorso novembre. Un modello esclusivo prodotto in appena 150 esemplari e sarà di fatto il primo della nuova "Serie MYTHOS", composta da creazioni esclusive dedicate esclusivamente a selezionatissimi clienti.

Mercedes-Maybach Classe S Limited Edition Maybach by Virgil Abloh

Alla ricerca della redditività

La strategia di Mercedes punta quindi su modelli ricchi e costosi, così da massimizzare la redditività, puntando a un margine del 14% entro la metà del decennio, sempre che le condizioni del mercato siano favorevoli. Se invece la situazione attuale dovesse continuare, tra crisi dei chip, mancanza di materiali e guerra in Ucraina, le prospettive parlano di una variazione compresa tra l'8 e il 12% a seconda dello svilupparsi della situazione internazionale.

Tecnologia al centro

Come detto prima per Mercedes il lusso passerà anche attraverso la tecnologia, con la sempre più massiccia adozione del nuovo sistema operativo MB.OS, in arrivo nel 2024 in occasione del lancio della piattaforma per modelli compatti MMA. Come per la nuova Classe E anche in questo caso il primo modello basato sulla nuova tecnologia mosterà la strada da seguire per il resto della gamma.