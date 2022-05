Dopo quasi due anni di foto spia e rumors, Mercedes ha annunciato ufficialmente la nuova GLC. La prossima generazione del crossover medio verrà presentata il 1° giugno e abbiamo anche il primo teaser.

La nuova Mercedes cambierà in modo importante nello stile e nelle proporzioni diventando ancora più grande e spaziosa. E non mancheranno numerose novità nella tecnologia e nelle motorizzazioni.

Ancora più spaziosa

L’immagine ufficiale pubblicata dalla Casa mostra un dettaglio della parte posteriore della vettura avvolto nell’ombra. Mettendoci mano coi nostri programmi di photo editing, la foto evidenzia in modo più chiaro alcuni degli aggiornamenti estetici.

Prima di tutto, i fari sono più sottili rispetto al modello precedente e hanno una forma che ricorda molto quella della Classe C. A unire le luci a sviluppo orizzontale sembra essere un profilo in nero lucido, mentre alcuni inserti “scavati” nel paraurti provano a snellire il design molto muscoloso della vettura.

Nell’accompagnare il teaser, Mercedes parla di una “spaziosità variabile” facendo riferimento – probabilmente – a una seconda fila di sedili a scorrimento. In generale, comunque, l’aspetto della praticità sarà molto curato nella nuova GLC, la quale potrebbe toccare i 4,72 metri di lunghezza e portare la capacità minima del bagagliaio a circa 600 litri.

Insieme alla spaziosità, la Casa anticipa la presenza di un quadro strumenti interamente digitale “spoilerando” l’arrivo del sistema d’infotainment MBUX (probabilmente nella stessa configurazione della Classe C con schermo verticale da 11,9”). Inoltre, sono attese funzionalità importanti per mantenere elevato il comfort di guida come le ruote posteriori sterzanti e le sospensioni ad aria.

I possibili motori

Nel listino della nuova Mercedes GLC troveremo motorizzazioni mild hybrid e ibride plug-in a benzina e diesel. In particolare, il nuovo crossover dovrebbe essere offerto in tre varianti “ricaricabili” (tra cui quella a gasolio 300 de) capaci di offrire più di 100 km di autonomia in modalità elettrica.

Mercedes GLC, le ultime foto spia

Le potenze combinate delle Mercedes dovrebbero essere sensibilmente superiori rispetto alla generazione attuale per un totale intorno ai 330-350 CV.

In un secondo momento vedremo anche le versioni AMG 43 e 63 che potrebbero essere equipaggiate con gli stessi motori 2.0 turbo 4 cilindri elettrificati delle Classe C più sportive. Infine, potrebbe esserci spazio per una GLC elettrica che sarà costruita su una nuova piattaforma insieme alla tanto chiacchierata EQC berlina.