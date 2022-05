Manca poco meno di un mese al debutto ufficiale della nuova generazione di Mercedes GLC. Basata sulla nuova Classe C W206, è stata recentemente protagonista di nuove foto spia, che l'hanno immortalata quasi senza wrapping di camuffatura, salvo i paraurti anteriori e posteriori.

Design classico

Esteticamente la nuova Mercedes GLC sembra avere un design simile a quello della nuova berlina media della Stella, quindi ispirato al nuovo family feeling del Brand inaugurato con la Classe S W223. I fari anteriori saranno quindi sottili e dotati di due piccole linee LED aggiuntive a rimarcare che si tratta di un'auto della gamma C di Mercedes-Benz.

Al posteriore c'è la novità dei fari full LED, al posto degli attuali realizzati con due strisce LED singole. Sempre dietro poi, come visto in diverse foto spia del passato, il nuovo SUV della Stella potrebbe essere dotato di quattro ruote sterzanti con un angolo massimo di 4,5 gradi.

Nuove dimensioni e nuovi motori

Le foto spia possono trarre in inganno, ma la nuova Mercedes GLC sarà più lunga dell'attuale, fino a 4,72 metri e con 50 litri di bagagliaio in più, raggiungendo la capienza record per il segmento di 600 litri.

Nonostante tutta la gamma attuale della Classe C sia equipaggiata soltanto con motori a 4 cilindri, inclusa la nuovissima AMG C 43, per la GLC Mercedes potrebbe continuare a proporre anche un diesel a 6 cilindri, probabilmente il collaudato OM 656 in versione da oltre 330 CV e dotato di tecnologia mild hybrid.

Non dovrebbero poi mancare almeno tre powertrain ibridi plug-in nella gamma, uno dei quali combinerà un motore diesel con un motore elettrico per la versione 300 de.

Mercedes si prepara a svelare la nuova GLC il 1° giugno, con l'apertura ordini per il mercato europeo prevista a partire dal prossimo settembre.