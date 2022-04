Inizia il conto alla rovescia per la presentazione della nuova Mercedes GLC. Secondo la testata tedesca MB Passion, il SUV medio di Stoccarda potrebbe essere svelato il 1° giugno.

Al tempo stesso, il sito svela in anteprima alcuni dettagli del nuovo modello come le dimensioni e le possibili motorizzazioni che comporranno una gamma ad alto tasso di elettrificazione.

Più grande che mai

Partendo dalle proporzioni, le foto spia scattate nei mesi precedenti avevano lasciato intuire un aumento nelle dimensioni della GLC. Effettivamente, stando a MB Passion, la nuova Mercedes crescerà di 7 cm in lunghezza passando da 4,65 m a 4,72 m. Il merito dovrebbe andare in parte al passo più lungo di 15 mm che permetterà di aumentare la capacità minima del bagagliaio fino a 600 litri (+50 litri rispetto al modello precedente).

Presumibilmente, il nuovo passo consentirà una spaziosità di bordo ancora più elevata, a vantaggio soprattutto dei passeggeri posteriori. A livello di dinamica di guida, l’aumento delle dimensioni dovrebbe essere compensato dalle ruote posteriori sterzanti che potranno raggiungere un angolo di 4,5° in controfase riducendo il raggio di sterzata a 10,8 metri.

Tutte le motorizzazioni

Il listino delle motorizzazioni dovrebbe comprendere unità mild hybrid a benzina con architettura a 48 Volt e un piccolo motore elettrico da 24 CV che interviene in determinate fasi della guida. Sono previste anche tre varianti ibride plug-in, due a benzina (300e e 400e) e una diesel (300de). Tutte le ibride “alla spina” saranno offerte con la trazione integrale 4Matic e dovrebbero consentire un’autonomia in elettrico di circa 100 km.

A differenza della Classe C, la quale è venduta esclusivamente con motori 4 cilindri, la nuova GLC manterrà il 6 cilindri da oltre 300 CV. Nella gamma, comunque, troveremo sempre i propulsori 4 cilindri con potenze tra 207 e 262 CV per i benzina e tra 197 e 269 CV per i diesel. Successivamente, vedremo anche le versioni AMG 53 e 63, ma è ancora presto per conoscerne potenza e prestazioni.

Intanto, la nuova Mercedes sarà in vendita a partire da settembre 2022.