La Mercedes GLC di nuova generazione è sicuramente tra le auto più paparazzate degli ultimi mesi. L'abbiamo vista praticamente in tutte le condizioni e abbiamo anche avuto modo di dare una chiara occhiata agli interni. Ora, però, le camuffature iniziano a cadere.

La livrea che copre le forme c'è ancora, intendiamoci, ma l'assenza dei disegni "a vortice" che disorientano e l'adozione di una trama con la Stella consente di avere una vista più chiara delle linee e delle proporzioni del nuovo SUV tedesco.

Mercedes GLC 2023: le forme vengono fuori

Cadono dunque le coperture più pesanti sotto la griglia anteriore, permettendo di vedere il contorno delle prese d'aria angolari nella fascia bassa. Anche la calandra stessa si vede meglio, sembrando leggermente più stretta e solo un po' più profonda rispetto al modello attuale. I gruppi ottici, invece, continuano a mostrarsi poco: dovrebbero essere più sottili rispetto a quelli attuali.

Con questo nuovo camouflage, arricchito col logo della Stella a tre punte, la Casa di Stoccarda sembra quasi intenzionata a catturare gli scatti e i riflettori invece di evitarli, mostrando nuovi particolari. La linea di cintura, per esempio, tende a salire più ripida sul nuovo modello, conferendo alla GLC un aspetto muscoloso.

Nella parte posteriore, invece, le luci sono ancora nascoste, ma tutto fa pensare che la carrozzeria sia quella definitiva e pronta alla produzione.

Mercedes GLC 2023: cosa sappiamo

La GLC di prossima generazione dovrebbe essere un po' più grande nelle dimensioni generali mentre, come abbiamo avuto modo di intravedere, lo stile non si allontanerà da quanto visto sul modello del 2016. Del resto, si tratta di uno dei modelli della Stella più richiesti.

Per quanto riguarda i motori, ci aspettiamo che il SUV medio prenda in prestito la gamma dalla Classe C. Dunque ci saranno motori a quattro cilindri turbo con configurazioni ibride di tipo mild e plug-in, tecnologia, quest'ultima, che riguarda anche le versioni sportive AMG: le più potenti, sfruttando la propulsione ibrida, potrebbero avere oltre 600 CV.

Quando verrà svelato la prossima GLC? A giudicare da questi ultimi scatti, con un modello definitivo che si mostra per far parlare di sé, si direbbe proprio che non manchi tanto. Potrebbe essere dunque per la seconda metà del 2022, con l'arrivo in concessionaria per l'inizio del 2023.