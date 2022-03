Nuova Volkswagen Passat Variant, le prime foto spia

La Volkswagen Passat berlina ha detto addio all’Europa dopo una carriera lunga 49 anni. La versione station wagon Variant, però, rimarrà a listino e verrà rinnovata nel 2023. A confermarlo sono le foto spia del nuovo modello della famigliare che si evolverà nel design e nelle dimensioni mantenendo il focus sulla praticità e sulla spaziosità di bordo.

Più lunga e spaziosa

Come spesso ci ha abituato Volkswagen, anche il prototipo della Passat Variant presenta delle strane camuffature su frontale e posteriore. Gli adesivi simulano le forme dei fari e di elementi come i fendinebbia, le quali potrebbero essere completamente diverse nel modello di serie. È certo, comunque, che questo prototipo ha già la carrozzeria definitiva della nuova generazione.

Oltre alla mancanza di mimetizzazioni sulle fiancate e sui montanti, lo si capisce bene dal look della “coda” che appare più inclinato rispetto a quello del modello attuale.

Tra l’altro, il prototipo sembra più lungo confermando così i rumors che parlavano di una nuova generazione cresciuta nelle dimensioni. In definitiva, la Passat Variant potrebbe superare i 4,8 metri di lunghezza e aumentare ulteriormente la capacità del bagagliaio che attualmente è (minimo) di 650 litri.

Le possibili motorizzazioni

Difficilmente la prossima Passat Variant sarà elettrica. I modelli a emissioni zero rimarranno sotto la sigla ID, mentre Volkswagen dovrebbe introdurre una versione ibrida plug-in più performante della GTE attuale da 218 CV e con circa 60 km di autonomia in modalità elettrica. Verranno confermate anche le motorizzazioni benzina e diesel, probabilmente in salsa mild hybrid per contenere consumi ed emissioni.

Gli abbinamenti saranno sempre con un cambio manuale a 6 rapporti o col DSG a doppia frizione a 7 rapporti e rimarrà disponibile la trazione integrale 4Motion. Quest’ultima dovrebbe essere di serie sulla Alltrack, la variante rialzata da terra della Passat già vista nelle precedenti generazioni.